А. Майоров выступил на открытии VII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласил участникам и гостям фестиваля приветствие Председателя СФ.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия выступил на открытии VII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

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Фестиваль проводится ежегодно по инициативе Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси и прихода Храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Алексей Майоров огласил участникам и гостям фестиваля приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

«Фестиваль на протяжении многих лет объединяет творческих инициативных людей, вносит значительный вклад в сохранение и развитие самобытной культуры и традиций, духовного наследия народов России», — говорится в приветствии.

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что фестиваль, который уже стал важным культурно-просветительским мероприятием, сохранит свои добрые традиции, порадует яркими выступлениями, откроет новые имена.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, представители органов государственной власти, Русской православной церкви, деятели культуры и искусства.

В знак признательности за самоотверженный труд в период распространения новой коронавирусной инфекции фестиваль начался с благотворительного концерта «Врачам посвящается…», гостями которого стали врачи и медицинские работники.

В связи с ограничениями, которые были в 2020 году, конкурсная программа фестиваля проводилась в новом формате. Видеоролики своих выступлений на суд жюри представили 1542 коллектива из 74 субъектов Федерации. Около 30 из них, выбранные жюри в онлайн-формате, станут участниками празднования Дня крещения Руси.

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