А. Шевченко принял участие в совещаниях по организации весенне-полевых работ в Оренбуржье

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в районы Оренбургской области и поддержал участников соревнований детской лиги дзюдо/

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области в ходе поездки в регион принял участие в совещаниях, посвященных организации и проведению весенне-полевых работ в 2021 году, в Октябрьском и Шарлыкском районах.

Успешная и стабильная работа агропрома Оренбуржья, эффективная реализация отраслевых госпрограмм – важные звенья в решении государственной стратегической задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны

«Успешная и стабильная работа агропрома Оренбуржья, эффективная реализация отраслевых госпрограмм – важные звенья в решении государственной стратегической задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны», — отметил в своем выступлении Андрей Шевченко.

Сенатор рассказал, что в ходе совещаний была детально проанализирована готовность сельхозпредприятий и товаропроизводителей районов к проведению весенне-полевых работ, затронуты вопросы возделывания твердой пшеницы в условиях восточного Оренбуржья, сортовых и посевных качеств семян, реализации мероприятий по мелиорации земель, обеспечения плодородия почв, кредитования сельхозтоваропроизводителей в текущем году.

Андрей Шевченко в ходе поездки в регион принял участие в совещаниях, посвященных организации и проведению весенне-полевых работ в 2021 году

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Андрей Шевченко в ходе поездки в регион принял участие в совещаниях, посвященных организации и проведению весенне-полевых работ в 2021 году

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Андрей Шевченко

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Андрей Шевченко в ходе поездки в регион принял участие в совещаниях, посвященных организации и проведению весенне-полевых работ в 2021 году

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Андрей Шевченко посетил соревнования Детской Лиги дзюдо в городе Оренбурге

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Андрей Шевченко посетил соревнования Детской Лиги дзюдо в городе Оренбурге

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Соревнования Детской Лиги дзюдо в городе Оренбурге

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Андрей Шевченко посетил соревнования Детской Лиги дзюдо в городе Оренбурге

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Андрей Шевченко посетил соревнования Детской Лиги дзюдо в городе Оренбурге

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Андрей Шевченко посетил соревнования Детской Лиги дзюдо в городе Оренбурге

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По мнению парламентария, меры государственной поддержки оказали позитивное влияние на отраслевое развитие, хорошие результаты дает реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая позволяет привлекать в село молодежь и в целом повысить качество жизни в сельской местности.

Андрей Шевченко также посетил соревнования Детской Лиги дзюдо в городе Оренбурге. На татами сразились юные спортсмены Оренбуржья, Башкортостана, Челябинской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, Пермского края.

«После длительного перерыва, вызванного пандемией, такие масштабные спортивные состязания дают ребятам возможность продемонстрировать свою подготовку и лучшие бойцовские качества, а зрителям дарят настоящий заряд бодрости и хорошего настроения», — отметил сенатор.

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