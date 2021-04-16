А. Яцкин: Научно-экспертный совет при Председателе СФ проанализирует задачи устойчивого цифрового развития в России

Source: Russia – Council of the Federation

Темой заседания станет развитие цифровой среды в РФ как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития.

Предстоящее 19 апреля заседание обновленного состава Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации будет посвящено развитию цифровой среды в РФ как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития.

Об этом рассказал первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

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Мероприятие проведет Председатель СФ Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга В нем примут участие сенаторы РФ, руководители федеральных и региональных органов власти, представители экспертного сообщества и отрасли.

Наша цель – найти оптимальный баланс между интересами безопасности государства, защитой прав граждан и интенсификацией развития цифровой экономики в стране

С докладом выступит Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Члены Научно-экспертного совета при Председателе СФ обсудят ключевые задачи цифровой повестки с акцентом на запросы граждан и конкретные потребности регионов, отметил Андрей Яцкин.

«Наша цель – найти оптимальный баланс между интересами безопасности государства, защитой прав граждан и интенсификацией развития цифровой экономики в стране», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

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