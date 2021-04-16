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#НПО Энергомаш#КБХА#ВМЗ#ВГУ#День космонавтики16.04.2021 02:45

Выставка ко Дню космонавтики в ВГУ

В главном корпусе Воронежского государственного университета директор Конструкторского бюро химавтоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Сергей Ковалев вместе с ректором Дмитрием Ендовицким принял участие в открытии совместной экспозиции, посвященной Дню космонавтики и 60-летию полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Главным ее экспонатом стал двигатель РД-0109, который был создан коллективами КБХА и ВМЗ и надежно отработал на третьей ступени ракеты «Восток» 12 апреля 1961 года. В стенах Воронежского госуниверситета также представлена фотоэкспозиция, отражающая атмосферу, в которой работали первопроходцы космоса и в которой работает современное поколение воронежских двигателистов.

Открыл выставку приветственным словом ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий: «Нам очень повезло, что именно в нашем городе находится один из самых известных в мире центров ракетного двигателестроения, объединивший в себе коллективы КБХА и Воронежского механического завода. Сегодня наши студенты получили возможность прикоснуться к истории космонавтики, проникнуться духом тех великих побед».

В своем обращении к студентам директор КБХА Сергей Ковалев отметил: «Когда говорят о причастности Воронежа к полету Гагарина, обычно упоминают имена главного конструктора КБХА Семена Ариевича Косберга и директора Механического завода Ивана Ильича Абрамова. Но сегодня я хотел бы рассказать немного о другом человеке. Ведущим конструктором, которому Косберг поручил работы по гагаринскому двигателю, у нас в Воронеже был Василий Петрович Кошельников. Выходец из крестьянской семьи, он получил образование в вузе. После вуза пришел к нам на предприятие и в 28 лет возглавил работы по двигателю, благодаря которому человечество открыло эру пилотируемой космонавтики. Причем двигатель был создан в рекордно короткие сроки — меньше чем за год. В ту пору историю делали такие вот молодые мальчишки, выпускники вузов, похожие на вас. И это лишний раз подтверждает, что вы, нынешние студенты, способны на такие же свершения и даже большие».

Своими воспоминаниями об участии в программе создания двигателя для Юрия Гагарина поделился профессор кафедры математического моделирования ВГУ Владимир Костин, а декан физического факультета Олег Овчинников и начальник управления науки, инноваций и информационной политики Дмитрий Жукалин рассказали студентам о широких возможностях практического применения знаний, получаемых в стенах университета, в таких высокотехнологичных отраслях, как атомная и ракетно-космическая промышленность.

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