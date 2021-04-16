В. Матвиенко призвала готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции и выработать правила с учетом эпидемиологической обстановки

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета МПА СНГ, Председатель СФ провела пятьдесят второе пленарное заседание Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.

Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела 52-е пленарное заседание Ассамблеи.

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Открывая встречу, Валентина Матвиенко подчеркнула, что в прошлом году, несмотря на пандемию и связанные с нею существенные ограничения, Межпарламентская Ассамблея, её постоянные комиссии, экспертные советы и другие органы смогли выполнить большую часть намеченных планов.

«Результатом этой работы в области модельного законотворчества стали 26 документов, принятых Межпарламентской Ассамблей за прошедший год. Еще шесть будут рассмотрены сегодня. В случае их одобрения общее количество разработанных МПА СНГ модельных законодательных актов и других нормативных правовых документов достигнет шестисот», — сообщила Председатель СФ.

Общее количество разработанных МПА СНГ модельных законодательных актов и других нормативных правовых документов достигнет шестисот

По словам главы СФ, Ассамблея смогла реализовать многие из запланированных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Валентина Матвиенко отметила, что накануне состоялось ещё одно важное международное мероприятие — ставшая традиционной парламентская конференция по вопросам противодействия международному терроризму. В этом году она была посвящена теме «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм». «Конференция вызвала большой интерес. В пленарных заседаниях и в работе четырёх тематических сессий приняли участие более 200 представителей национальных законодательных органов власти, международных парламентских и профильных структур. Сейчас секретариаты соорганизаторов дорабатывают совместные выводы по итогам дискуссий. Этот документ будет в ближайшее время направлен в парламенты государств-участников и опубликован на сайте Ассамблеи», — проинформировала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ напомнила, что в этом году исполняется 30 лет Содружеству Независимых Государств. А в следующем – такой же юбилей будет отмечать уже МПА СНГ. В связи с этим Совет Ассамблеи рассмотрел и одобрил подготовленный Секретариатом план мероприятий.

«Деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ в этот непростой период продолжается, постепенно возвращаясь к нормальному ритму. Тем не менее, эпидемия коронавирусной инфекции и её последствия остаются важнейшими факторами, формирующими текущую международную повестку», — заявила Валентина Матвиенко.

Председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова назвала МПА СНГ главной площадкой для взаимодействия парламентариев стран Содружества. «В этом контексте законодательные акты Ассамблеи играют значительную роль для гармонизации законодательств государств СНГ». По ее словам, Туркменистан приветствует инициативы, направленные на углубление сотрудничества и расширение интеграционных процессов.

Председатель Меджлиса сообщила, что в Туркменистане успешно проведена конституционная реформа, направленная на совершенствование работы национального парламента – создан двухпалатный парламент. «Это свидетельство того, что Туркменистан предпринимает усилия по развитию института парламентаризма и демократии в стране».

Гульшат Маммедова информировала о подготовке встречи руководителей парламентов «Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия». «Надеемся, встреча поможет нам поднять наши дружественные парламентские связи на новый уровень».

Председатель Меджлиса также пригласила Председателя СФ совершить визит в Туркмению.

Участники пленарного заседания обсудили вопрос о законодательном регулировании миграционных процессов в период пандемии: роль парламентов государств — участников СНГ.

Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что пандемия существенно ограничила миграционные потоки на пространстве СНГ, что оказало серьезное влияние на экономику стран Содружества. «Где‑то ощущался дефицит рабочих рук, где‑то снизились поступления за счет переводов из‑за рубежа. Но так или иначе эффект от приостановки международной миграции почувствовали на себе все», — отметила она.

По ее словам, в период пандемии вопросы регулирования миграционных процессов неоднократно обсуждались в рамках межпарламентского диалога в СНГ.

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52-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

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Валентина Матвиенко сообщила о принятом в России комплексе законодательных мер, призванных обеспечить управляемость процессов миграции, защитить права иностранных граждан. «Значимым событием стала ратификация Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза. Недавно мы одобрили Устав Международной организации по миграции. Это решение позволит РФ более эффективно участвовать в формировании международной миграционной политики».

Кроме того, добавила Председатель Совета Федерации, в целях ускоренного восстановления экономики Правительство РФ прорабатывает возможности упрощенного привлечения иностранных работников в ряд секторов. «Также планируется создание Единой информационной платформы учета иностранных граждан, включая их цифровые профили. Это позволит трудовым мигрантам получать госуслуги и оформлять документы в электронном виде».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в МПА СНГ приняты модельный закон о беженцах и модельный Трудовой кодекс для государств-участников СНГ. «Идет работа над Требованиями к контролю за соблюдением законодательства об охране труда. Вышла на финишную прямую подготовка модельного Миграционного кодекса».

Спикер СФ считает заслуживающей поддержки инициативу о подготовке проекта совместного заявления МПА, ВОЗ и Международной организации по миграции о мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии. «А также предложение направить обращение в совет руководителей миграционных органов государств-участников СНГ с просьбой рассмотреть вопрос о подготовке рекомендаций по законодательному регулированию миграционных процессов в период пандемии».

Валентина Матвиенко назвала актуальной задачу развития механизмов организованного набора и подготовки иностранных работников. «Приоритетом является расширение сотрудничества в сфере образования, включая обучение русскому языку и профессиональным навыкам, получение высшего образования».

С учетом уроков пандемии необходимо развивать взаимодействие по линии защиты здоровья граждан, считает Председатель Совета Федерации. Она информировала о подготовленном в РФ законопроекте о медицинском освидетельствовании мигрантов только в государственных и муниципальных учреждениях. «Значимой профилактической мерой должно также стать санитарно-эпидемиологическое просвещение трудовых мигрантов».

По ее словам, сегодня главная задача для любого государства сделать так, чтобы миграционные процессы проходили в цивилизованном русле, в соответствии с национальным законодательством и международными договоренностями. «Нам нужно готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции и выработать все необходимые нормы и правила, чтобы в новых реалиях этот процесс был выстроен с учетом санитарных требований и общей эпидемиологической обстановки».

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова рассказала, что в настоящее время белорусские парламентарии сосредоточили свою деятельность на совершенствовании законодательного регулирования миграционной политики в условиях углубления интеграционных процессов на пространствах СНГ и ЕАЭС. «Мы акцентируем внимание на разработке межгосударственных и межведомственных договоров, подготовке документов по совершенствованию норм законодательства в части реализации прав и свобод мигрантов на территории Беларуси. В том числе с учетом пандемии. В этой работе мы активно используем модельное законотворчество МПА СНГ».

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев проинформировал о мерах, предпринимаемых Республикой в сфере миграции, в том числе в рамках двусторонних и многосторонних договоренностей. Он отметил, что Казахстан готов к активному сотрудничеству с другими странами в этой сфере. Глава Сената Парламента также остановился на вопросах вакцинации населения, предложил ряд совместных мер в сфере «паспортов вакцинации» и их интеграции с соответствующими международными системами.

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов отметил важность обмена опытом и комплексного подхода в вопросах миграции, что позволит обеспечить в миграционной сфере единое стратегическое планирование государств-участников СНГ, которое будет направлено на решение социально-экономических, демографических и иных задач национальной безопасности. «В выработке законодательной базы в этой области наряду с правительствами важная роль принадлежит нашим парламентам».

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный отметила, что за годы своего существования МПА СНГ не просто показала свою устойчивость, но и стала сильным объединительным фактором. По ее словам, в период пандемии страны СНГ совместно решали возникающие проблемы, координировали действия в том числе в сфере миграции и использования трудовых ресурсов. Глава Парламента Молдовы поблагодарила российскую сторону за гибкую и ответственную политику в сфере миграции в период распространения коронавируса.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева приветствовала утверждение модельного Миграционного кодекса для государств-участников СНГ и ряда модельных законов. Она также проинформировала о разработанном Узбекистаном проекте Международного кодекса добровольных обязательств государств в период пандемии. Документ передан на рассмотрение в Организацию Объединенных Наций.

Также в заседании участвовал Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода в формате видео-конференц-связи.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге остановился на вопросах обеспечения равного доступа всех категорий населения к эффективной медицинской помощи, лечению и вакцинации. Он призвал парламентариев продолжать уделять приоритетное внимание этой теме.

Руководитель Европейского регионального офиса Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Биргитте Бишофф Эббезен сказала, что пандемия коронавируса стала поводом упрочить контакты. По ее мнению, тесное сотрудничество правительств разных стран и международных организаций существенно повлияла на стабилизацию ситуации.

По теме миграции выступили Председатель Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ, первый заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Горовой, Директор Бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев, заместитель Директора Европейского Бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджела Ли Роси.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели модельный Миграционный кодекс для государств — участников СНГ, подготовленный Ассамблеей. По этому вопросу выступил председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, представитель делегации Азербайджанской Республики Низами Сафаров.

В структуре кодекса учтены замечания и предложения, внесенные парламентами ряда государств — участников СНГ и Всеобщей конфедерацией профсоюзов. Выборочно использованы некоторые модельные акты, разработанные в рамках иных интеграционных объединений — ЕврАзЭС и ОДКБ.

Этот документ разрабатывался в качестве систематизированного законодательного акта рекомендательного характера, который государства — участники СНГ смогут использовать при разработке национальных миграционных кодексов или внесения изменений в действующие законы.

Участники пленарного заседания также рассмотрели модельные законы, касающиеся обеспечения прав детей на охрану здоровья, психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, о клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи в государствах-участниках СНГ. Заслушаны доклады по темам модельных законов «О доступе к информации о правовом статусе граждан», «О региональных инвестиционных проектах».

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