В. Полетаев: Память о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны должна быть вечной

Source: Russia – Council of the Federation

Победители конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили Москву.

Финалисты конкурса «Мы помним! Мы гордимся!», организованного первым заместителем председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимиром Полетаевым ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай посетили Москву.

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Трое призеров конкурса из Республики Алтай побывали в Совете Федерации, где сенатор провел для них экскурсию по зданию, рассказал о работе верхней палаты российского парламента, о законотворческой деятельности. Затем гости в неформальной обстановке пообщались с законодателем, представляющим их регион.

Конкурсанты также побывали на Красной площади, у Вечного огня, увидят Могилу Неизвестного солдата в Александровском саду, посетят Музей Победы на Поклонной горе, Третьяковскую галерею, Малый и Большой театры и другие знаковые места столицы.

Говоря целях конкурса Владимир Полетаев отметил, что память о героизме советских солдат и подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны должна сохраняться и поддерживаться. «Война прошлась по каждой без исключения российской семье. Ветеранов и свидетелей тех событий становится все меньше и важная задача сегодня, чтобы будущие поколения получили не искаженную информацию о роли нашей страны в победе над фашизмом, о героизме народа и трагических последствиях Великой Отечественной войны», — сказал сенатор.

В конце месяца он проведет награждение призеров конкурса, занявших вторые и третьи места, а также получивших приз зрительских симпатий и специальные призы от организатора конкурса. Церемония состоится в Республике Алтай.

Финалисты конкурса «Мы помним! Мы гордимся!», организованного Владимиром Полетаевым, посетили Москву

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Финалисты конкурса «Мы помним! Мы гордимся!», организованного Владимиром Полетаевым, посетили Москву

2 из 7

Финалисты конкурса «Мы помним! Мы гордимся!», организованного Владимиром Полетаевым, посетили Москву

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Финалисты конкурса «Мы помним! Мы гордимся!», организованного Владимиром Полетаевым, посетили Москву

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Финалисты конкурса «Мы помним! Мы гордимся!», организованного Владимиром Полетаевым, посетили Москву

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Финалисты конкурса «Мы помним! Мы гордимся!», организованного Владимиром Полетаевым, посетили Москву

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Финалисты конкурса «Мы помним! Мы гордимся!», организованного Владимиром Полетаевым, посетили Москву

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Конкурс «Мы помним! Мы гордимся!» проходил накануне 9 мая прошлого года на официальной страничке Владимира Полетаева в сети Instagram. Победители в трех номинациях — «Блог», «Декламация», «Вокал» были определены экспертной комиссией, в которую входили ветераны, видные деятели культуры, представители общественных объединений. Призеры также были определены год назад, но из‑за пандемии коронавирусной инфекции и ограничений, связанных с нею, награждение перенесли на более благоприятное время.

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