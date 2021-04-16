Source: Russia – Council of the Federation

Развитие внутреннего туризма возможно при балансе интересов всех участников туриндустрии, в том числе отдыхающих и представителей бизнеса, подчеркнула сенатор.

19 апреля в 14:00 в Совете Федерации Комитет по социальной политике проводит оперативное совещание по вопросу недопущения необоснованного роста стоимости в средствах размещения на территории Российской Федерации, а также перевозок пассажиров авиа- и железнодорожным транспортом. Об этом сообщила председатель профильного Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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В мероприятии планируется участие представителей Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономики РФ, Ростуризма, Российской гостиничной ассоциации, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России.

«Я очень надеюсь, что участники туриндустрии сделают всё возможное, чтобы обеспечить путешественникам самые доступные цены при максимально возможном комфорте. Хочу напомнить, что защита интересов и благосостояния граждан Российской Федерации является ключевой в государственной политике. А развитие внутреннего туризма возможно при балансе интересов всех участников туриндустрии, в том числе отдыхающих и представителей бизнеса», — отметила Инна Святенко.

Данную тему подняла на 503-м заседании верхней палаты российского парламента, состоявшемся 14 апреля, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга По ее словам, граждане жалуются на резкий рост цен на услуги туристических компаний, гостиниц в России. Это происходит в ситуации, когда россияне сориентировались на внутренний туризм после закрытия зарубежных стран в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц и так далее», — подчеркнула спикер СФ, поручив профильному Комитету верхней палаты совместно с Федеральной антимонопольной службой держать на контроле вопрос недопущения необоснованного роста цен для туристов.

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