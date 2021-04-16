В. Тимченко: Регионы и муниципальные образования получат методическую поддержку в реализации реформы контрольно-надзорной деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

В Кировской области состоялось расширенное совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Временной комиссией СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел расширенное совещание Комитета СФ совместно с Временной комиссией. Мероприятие состоялось в рамках поездки делегации Совета Федерации в Кировскую область.

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Основной темой обсуждения стало совершенствование нормативно-правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации.

Реформа контрольно-надзорной деятельности направлена прежде всего на то, чтобы снизить административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности

Вячеслав Тимченко отметил, что реформа контрольно-надзорной деятельности направлена прежде всего на то, чтобы снизить административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности. «Как проходит этот процесс в регионах, с каким сложностями приходится справляться на местах и насколько законодательство субъектов Российской Федерации готово к построению эффективной системы государственного контроля (надзора), — все эти вопросы стали предметом обсуждения нашего расширенного совещания», — сказал сенатор.

О ходе реформы контрольно-надзорной деятельности и подготовке регионального законодательства к ее реализации в субъектах РФ рассказали в своих докладах статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев и директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Министерства Александр Вдовин.

Алексей Херсонцев особо отметил результаты тех мер поддержки бизнеса, которые были приняты Правительством РФ в период пандемии коронавирусной инфекции. В частности, это существенное сокращение числа проверок по различным видам контрольно-надзорной деятельности.

Участники совещания обсудили в связи с этим необходимость соблюдения разумного соотношения числа проверок и соблюдения предпринимателями всех обязательных требований, предъявляемых к бизнесу для обеспечения необходимой безопасности.

Заместитель директора Департамента цифрового государственного управления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Никитин в режиме видеоконференцсвязи выступил с докладом на тему «О цифровизации контрольно-надзорной деятельности».

«В рамках работы Временной комиссии СФ после завершения этапа подготовки основных законов «регуляторной гильотины» совместно с Министерством экономического развития мы переходим к этапу наблюдения, как субъекты предпринимательской деятельности в регионах будут работать в новых условиях и что еще необходимо доработать. Следующим этапом станет оказание помощи муниципальному сообществу с точки зрения совершенствования контрольно-надзорной работы. Каждый регион, каждое муниципальное образование сможет на основании общих методических рекомендаций Министерства сформировать свою нормативно-правовую базу», — сообщил Вячеслав Тимченко.

Непосредственно о ходе реформы в регионах рассказали в режиме видео-конференц-связи первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Александр Сальников, министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин, заместитель министра экономики Республики Татарстан Айрат Шамсиев.

«В ходе поездки мы посетили различные предприятия Кирова, где убедились, насколько индивидуально руководство области подходит к решению проблем предпринимателей. Комбинация различных мер государственной поддержки дает хорошие результаты: сегодня Кировская область занимает лидирующее положение в округе по темпам роста экономики и привлечения инвестиций», — отметил Вячеслав Тимченко, подводя итоги работы сенаторов в Кирове.

По словам сенатора, значительные успехи также достигнуты в сфере экспорта. Около 50 стран получают продукцию предприятий Кировской области.

«Региону есть чем гордиться. Уверен, что по мере готовности к реализации в полной мере реформы контрольно-надзорной деятельности и окончательному пересмотру подхода к обязательным требованиям, предъявляемым к бизнесу, значительно повысятся и темпы роста экономики региона, и степень социального благополучия его жителей», подчеркнул Вячеслав Тимченко.

В расширенном совещании приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Брилка, БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области Нина Куликовских, КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Николай Семисотов, СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края и Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области члены Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области и Андрей Чернышев, ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края и Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

В режиме видео-конференц-связи к совещанию подключились первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края и заместитель председателя этого Комитета Мурат Хапсироков. ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея

Также в мероприятии участвовали губернатор Кировской области Игорь Васильев, министр экономического развития региона Наталья Кряжева, и. о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Владислав Попов.

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