Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Луна#Луна-25#Лунная программа#Космодромы#Восточный16.04.2021 15:10

Габаритно-заправочный макет «Луны-25» доставлен на Восточный

В Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») продолжаются работы по подготовке к запуску автоматической межпланетной станции «Луна-25», который запланирован осенью текущего года. Современный лунный аппарат станет продолжением советских станций одноименной серии.

16 апреля 2021 года на космодром Восточный доставлен макет (сборка габаритная) аппарата «Луна-25», предназначенный для проведения комплексных испытаний технических средств и систем на космодроме. Работы по графику запланированы летом этого года. В ходе испытаний будет отработана технология работ с изделием на космодроме для обеспечения последующего запуска лётного изделия.

Лётное изделие российской станции «Луна-25» в настоящее время находится в чистовой камере контрольно-измерительной станции НПО Лавочкина и проходит этап электрорадиотехнических испытаний, необходимых для подтверждения работоспособности станции на всех этапах миссии. Изготовление и испытания лётного аппарата «Луна-25» планируется завершить летом 2021 года, после чего аппарат будет отправлен на космодром для подготовки к запуску.

Реализация космической экспедиции «Луна-25» является важным шагом в освоении космического пространства, она позволит подняться на качественно новый уровень в исследованиях Луны и под другим углом взглянуть на перспективы освоения планет Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле. Космический аппарат «Луна-25» полностью создаётся с использованием российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований грунта в районе Южного полюса Луны.

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