Г. Карелова приняла участие в расширенном заседании Коллегии Министерства здравоохранения РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ отметила эффективность многоформатного взаимодействия Совета Федерации и Минздрава России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в расширенном заседании Коллегии Министерства здравоохранения РФ.

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В своем выступлении она отметила, что в 2020 году здравоохранение столкнулось с серьезным вызовом – коронавирусной инфекцией. «В отличие от многих стран России удалось не допустить взрывного роста заболеваемости и смертности, избежать коллапса системы здравоохранения. И это, в первую очередь, заслуга медицинского сообщества», — сказала Галина Карелова.

Она отметила, что в 2020 году Совет Федерации и Минздрав России продолжили сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства, системы обязательного медицинского страхования, лекарственного обеспечения, а также развития детского здравоохранения и санаторно-курортного комплекса. «Было принято 12 федеральных законов. В 2021 году законотворческая деятельность в сфере охраны здоровья будет продолжена, предстоит разработать и сопроводить 50 проектов федеральных законов».

Галина Карелова напомнила, что на прошедшей в феврале нынешнего года встрече руководства Совета Федерации с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным была поднята тема модернизации инфекционной службы, по итогам встречи премьер-министром был дан ряд поручений профильным министерствам и ведомствам по подготовке предложений. «По данным, представленным субъектами Российской Федерации, для обеспечения постоянной готовности системы здравоохранения к новым угрозам необходимо дополнительное строительство 82 новых инфекционных корпусов в 50 регионах, капитальный ремонт и реконструкция 955 инфекционных отделений, а также строительство 40 новых и реконструкция 200 действующих лабораторий. В 2021 году на эти цели будет направлено 17 млрд рублей. Но, очевидно, что этих средств будет недостаточно»,- подчеркнула вице-спикер СФ.

Вице-спикер СФ обозначила основные проблемы отрасли и задачи, над которыми предстоит работать. «В первую очередь, проведение медицинской реабилитации граждан после перенесенной коронавирусной инфекции. Этот вопрос требует комплексной государственной поддержки. Необходимо определить потребность регионов в средствах на развитие системы медицинской реабилитации взрослых и детей, и предусмотреть необходимые расходы при формировании федерального бюджета на следующий год. Поэтапное восстановление профильной деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию, использование телемедицинский технологий позволит обеспечить максимальный охват нуждающихся в восстановлении после коронавируса», — сказал Галина Карелова.

Также, отметила она, вместе с Минздравом России необходимо продолжить работу по повышению доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи гражданам, возобновлению диспансерного наблюдения и профилактических осмотров населения.

Одной из важнейших задач в рамках объявленного Президентом России Десятилетия детства остается дальнейшее развитие инфраструктуры детского здравоохранения, сказала Галина Карелова. «Вопрос находится на особом контроле у Председателя СФ Валентины Матвиенко. В 2020 году проводились строительство и реконструкция 16 детских больниц, 5 из которых завершено. В этом году продолжаются строительные работы на 13 объектах, два из которых – новые», — сообщила вице-спикер СФ.

Отмечая эффективность многоформатного взаимодействия Совета Федерации и Минздрава России, включая работу Совета по региональному здравоохранению, Галина Карелова выразила надежду, что совместная работа по совершенствованию системы здравоохранения будет продолжена.

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