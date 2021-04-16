Декларации о доходах сенаторов опубликованы на сайте Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Выполнено требование закона о публикации сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сенаторов РФ и членов их семей.

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сенаторов Российской Федерации, а также членов их семей, за 2020 год опубликованы на Интернет-сайте Совета Федерации.

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Об этом сообщили в Комиссии СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Все сенаторы в срок исполнили требование закона о подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

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