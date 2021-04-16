Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДНХ16.04.2021 17:36

Дети социального центра «Рождественский» посетили Роскосмос и Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

В честь 60-летия первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина ученики Социального центра помощи семьи и детям «Рождественский» (Калужская область, с. Нижние Прыски) подготовили и передали в Госкорпорацию рисунки, на которых изобразили свое представление о космических кораблях, других планетах, выходах космонавтов в открытый космос. Роскосмосом для детей организована экскурсия в Госкорпорацию и Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

В ходе экскурсии они посетили памятную композицию, посвященную успешному выходу из нештатной ситуации экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-10» во время запуска 11 октября 2018 года, увидели свои рисунки, занявшие достойное место в холле здания Роскосмоса, и познакомились с историей достижений отечественной космической отрасли.

В Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ дети осмотрели оригиналы и полноразмерные макеты космических аппаратов, скафандры, спутники и современные мультимедийные зоны. Настоящим подарком для ребят стало знакомство с новыми экспонатами выставки — «Капсулой Гагарина» и «Космическим конструктором».

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Социальный центр помощи семье и детям «Рождественский» Козельской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) основан по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина) в 2000 году. За время своего существования приют помог более чем 300 детям, малоимущим семьям и одиноким родителям.

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