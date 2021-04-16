Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ встретилась с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана на площадке Межпарламентская Ассамблея стран-участников СНГ.

Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой.

«Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются поступательно», — подчеркнула Председатель СФ.

Смотрите также

Спикер СФ отметила важность последовательной реализации Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года.

Валентина Матвиенко приветствовала стремление Президента Азербайджана Ильхама Алиева поднять российско-азербайджанские отношения на уровень союзнических.

Мы настроены на максимальное использование потенциала межпарламентского диалога для содействия развитию отношений стратегического партнерства наших стран, продвижения взаимовыгодных проектов

В ходе беседы Председатель Совета Федерации отметила, что интенсивные межпарламентские контакты – один из векторов дружественных российско-азербайджанских отношений. «Мы настроены на максимальное использование потенциала межпарламентского диалога для содействия развитию отношений стратегического партнерства наших стран, продвижения взаимовыгодных проектов».

«Очень важно использовать площадку МПА СНГ для налаживания межпарламентских связей и дружеских отношений между государствами на пространстве Содружества», — считает Валентина Матвиенко.

Собеседники отметили, что законодатели в рамках своих компетенций ведут планомерную работу по реализации договоренностей, выработанных на высшем уровне и направленных на развитие всего спектра российско-азербайджанского взаимодействия.

Важным и перспективным направлением сотрудничества Председатель СФ назвала развитие межрегиональных связей. «Ключевую роль в развитии кооперации между субъектами РФ и регионами Азербайджана играет двусторонний межрегиональный форум», — сказала Валентина Матвиенко.

На встрече была затронута также тема сотрудничества в противодействии пандемии коронавирусной инфекции и преодолении ее социально-экономических последствий.

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

1 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

2 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

3 из 16

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова

4 из 16

Ильяс Умаханов

5 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

6 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

7 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

8 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

9 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

10 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

11 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

12 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

13 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

14 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

15 из 16

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой

16 из 16

Сагиба Гафарова подчеркнула, что этот год для Азербайджана был непростым. Она дала высокую оценку роли Российской Федерации в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. «Эта встреча послужит еще одним импульсом для развития сотрудничества между нашими странами», — заявила спикер.

Сагиба Гафарова напомнила, что в 2022 г. будет отмечаться важная дата — 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, подчеркнув, что Россию и Азербайджан связывает очень многое.

Собеседники были единодушны во мнении о важной роли МПА СНГ в системе международных парламентских институтов.

MIL OSI