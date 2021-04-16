О. Цепкин: Механизм государственно-частного партнерства помогает развивать и благоустраивать города Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках рабочей поездки в регион сенатор посетил Сатку и Трехгорный.

Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил города Сатку и Трехгорный

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил города Сатку и Трехгорный

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил города Сатку и Трехгорный

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил города Сатку и Трехгорный

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил города Сатку и Трехгорный

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Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе посетил города Сатку и Трехгорный.

Сенатор встретился с Советом ветеранов Саткинского района, сотрудниками управления социальной защиты и политическим активом муниципалитета.

В ходе встреч Олег Цепкин рассказал об итогах Дней Челябинской области, прошедших в Совете Федерации, ответил на ряд вопросов, которые касались сферы ЖКХ, здравоохранения и благоустройства муниципалитета. «Состоялся очень продуктивный и полезный разговор», — отметил по итогам парламентарий.

По его словам, в Сатке активно используется механизм государственно-частного партнерства, что позволяет развивать и благоустраивать город. «Саткинский муниципальный район на федеральном уровне позиционируется как лучшая практика».

Сенатор сообщил, что здесь планируется строительство дома ветеранов и инвалидов. Кроме того, в г. Бакале Саткинского района в текущем году начнется строительство моста.

В рамках поездки в Трехгорный состоялась рабочая встреча Олега Цепкина с главой города Евгением Сычевым. Обсуждался ход решения проблемных вопросов развития города, которые находятся на контроле парламентария.

Сенатор отметил, что Трехгорный получил возможность дополнительного финансирования из областного бюджета — 8,7 млн руб. на реконструкцию котельной в пятом микрорайоне. Администрацией города выполнено проектирование, получено положительное заключение госэкспертизы и направлена заявка в минстрой Челябинской области. Модернизация котельной позволит обеспечить тепловыми ресурсами весь микрорайон.

Олег Цепкин также посетил телерадиокомпанию «ТВС» г. Трехгорного и вручил коллективу благодарность Председателя Совета Федерации за большой вклад в развитие средств массовой информации Челябинской области.

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