Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#МКС-65#Союз МС-1716.04.2021 06:00

«Пересменка» на Международной космической станции

На борту Международной космической станции подходит к завершению работа 64-й длительной экспедиции. Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс — в соответствии с графиком полёта готовятся к возвращению на Землю. Прошедшей ночью на борту МКС завершилась «пересменка» экипажей.

Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов двумя командирами: космонавт Сергей Рыжиков, возглавлявший её с октября 2020 года, и астронавт Шеннон Уокер подписали соответствующий акт передачи полномочий. Окончание церемонии по традиции сопровождается ударами в корабельный колокол.

«6 месяцев на борту МКС — это было удивительное время, много незабываемых событий. Сейчас время передать командование от меня Шэннон», — отметил Сергей Рыжиков.

По его словам, Международная космическая станция выступает наиболее мирным местом в мире. Он также пожелал американскому коллеге продолжить успешную работу с командой.

Сегодня Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс продолжат заниматься операциями по подготовке к предстоящему спуску на планету. В спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» экипаж также привезет с собой подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами научных исследований и экспериментов, проведенных во время полугодовой экспедиции.

Предстоящей ночью члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» попрощаются со своими коллегами, перейдут в корабль, закроют переходные люки и будут готовиться к расстыковке. По расчетной информации Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), закрытие люков между Малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента станции и «Союзом» запланировано в период с 01:10 до 01:30 17 апреля 2021 года, расстыковка ожидается в 04:34 мск, а посадка спускаемого аппарата с экипажем на борту — в 07:56 мск в 147 км юго-восточнее от г. Жезказган в Казахстане (азимут 110, 0°).

Все три операции будут транслироваться в прямом эфире на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос», а также на телеканале «Первый Космический». Гостем нашей третьей трансляции станет Герой России, космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, который вернулся на Землю полгода назад. Он в подробностях расскажет, как экипаж готовится к возвращению на родную планету, как проходит процесс спуска, что чувствует экипаж в этот момент, расскажет о своих впечатления и ответит на другие многочисленные вопросы.

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