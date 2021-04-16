Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ16.04.2021 19:45

Протон-ПМ оснащает новым оборудованием загородный производственный комплекс

Строительство нового производственного корпуса компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») на загородной площадке в Новых Лядах переходит к стадии монтажа инженерных систем и технологического оборудования. Объект площадью 44 тысяч квадратных метров станет основой производственного комплекса для серийного изготовления ракетного двигателя РД-191 и другой высокотехнологичной продукции.

В рамках инвестпроекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства агрегатов двигателя РД-191» генподрядчик заключил договоры на весь объём работ с субподрядными организациями. В мае 2021 года будет завершено устройство полов и фундаментов для установки технологического оборудования, после чего начнётся установка внутренних перегородок и монтаж вентиляционных и электрических систем.

Андрей Жарков, заместитель главного инженера по инвестиционным проектам Протон-ПМ: «Закуплено и полностью освоено ключевое металлорежущее оборудование, электроэрозионные станки, установка электронно-лучевой сварки. Сейчас они размещены на существующих площадях, но по мере готовности инженерных коммуникаций будут переводиться в новый корпус. Также запланирована поставка двух центров для обработки крупных корпусных деталей, четырёх токарно-фрезерных обрабатывающих центров с задней бабкой и другого определяющего оборудования».

Развивается потенциал производственных мощностей загородной площадки, введённых в эксплуатацию ранее. Так, в заготовительный корпус 58, открытый в 2019 году, где планируется производить всю предварительную обработку заготовок и входной контроль материалов, будет передано 12 единиц прогрессивного оборудования. В апреле завершится подготовка участка, где будут установлены станки «КСТ-1000», «Протон-630», ДФ-966, токарно-револьверные обрабатывающие центры, фрезерные комплексы и другое оборудование.

MIL OSI