Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#День космонавтики16.04.2021 10:10

Протон-ПМ — партнёр научно-популярной вечеринки Yuri’s Night – 2021

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») оказала финансовую и организационную поддержку ежегодному научно-популярному мероприятию Yuri’s Night, посвящённому Дню космонавтики.

Мероприятие открыла онлайн-лекция главного конструктора НПО Энергомаш Петра Лёвочкина «Пермские ракетные двигатели: история и перспективы». Пётр Сергеевич рассказал о предпосылках развития отечественной космонавтики, вкладе Валентина Глушко в инженерные разработки, о том, как международная политическая обстановка и экономическое благосостояние страны влияли на ракетное двигателестроение. Выступление спикер завершил перспективами организации в Перми серийного изготовления двигателя РД-191 для ракеты «Ангара». После лекции Пётр Лёвочкин ответил на вопросы из зала, в том числе о преимуществах нового носителя и судьбе космического корабля «Буран».

Протон-ПМ спонсировал показ документального фильма Павла Медведева «Восхождение» (2008). На его съёмки режиссёра вдохновил первый пилотируемый полёт китайского космонавта, совершённый в 2005 году. Лента представляет собой компиляцию документальных хроник 1960–70-х и начала 2000-х годов и показывает этот период времени с разных сторон. Кинолента вызвала бурю эмоций у зрителей и оставила много вопросов, благодаря недосказанности позиции автора и эклектичности монтажа. Фильм включён в программу фестиваля научного кино FUTURE.DOC — 2021, который также проходит на этой неделе в Перми.

В 2021 году Yuri’s Night проводился в частной филармонии «Триумф». Мероприятие транслировалось на YouTube-канале и в группе организаторов ВКонтакте, поэтому получило широкий охват. Онлайн-лекция Петра Лёвочкина просмотрена более 500 раз.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «День космонавтики — любимый профессиональный праздник протоновцев. Мы рады разделить радость от успехов ракетно-космической отрасли со всеми пермяками и помочь им провести этот день с пользой. „Протон-ПМ“ всегда рад поддержать молодёжные научно-популярные инициативы, реализуемые на городском и краевом уровнях».

В рамках программы вечеринки также прозвучали лекции спикеров из Института медико-биологических проблем РАН по теме психологической подготовки космонавтов к полётам, а также было организовано прямое включение с молодым астрономом Константином Батыгиным из Калифорнийского технологического института — автором гипотезы существования девятой планеты Солнечной системы.

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