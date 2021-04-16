С. Кисляк: Сенаторы РФ примут участие в работе весенней сессии ПАСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятия сессии пройдут с 19 по 22 апреля.

С 19 по 22 апреля 2021 года в г. Страсбурге состоится весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в работе которой примут участие сенаторы Российской Федерации. Об этом проинформировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия возглавляющий сенатскую часть российской делегации в ПАСЕ.

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Он отметил, что, по решению Бюро Ассамблеи, сессия пройдет в «гибридном» (очно-заочном) формате, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой во Французской Республике российские сенаторы будут принимать участие в работе дистанционно.

Сенаторы Российской Федерации Сергей Кисляк, Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Олег Алексеев, АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Олег Ткач, ТкачОлег Поликарповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калининградской области Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия Валерий Пономарев ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края и Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области примут участие в пленарном заседании Ассамблеи и в работе профильных комиссий ПАСЕ.

Среди основных вопросов, вынесенных на обсуждение весенней сессии ПАСЕ: «Сохранение национальных меньшинств в Европе», «Взгляд Ассамблеи на стратегические приоритеты Совета Европы», «Европейская политика в отношении диаспор», «Борьба с фискальной несправедливостью: работа ОЭСР по налогообложению цифровой экономики», «Дискриминация лиц, страдающих хроническими и продолжительными заболеваниями», рассмотрение двух докладов о ситуации в Республике Беларусь.

В рамках сессии Ассамблеи состоятся выступления Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, Президента Республики Молдовы Майи Санду, Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, Председателя Европейского парламента Давида Сассоли, Министра по делам Европы МИД Германии Михаэля Рота, а также будет представлен годовой отчет о деятельности Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович за 2020 год.

Сергей Кисляк сообщил, что российские сенаторы примут участие во всех значимых дискуссиях сессии. Он отметил, что уже подготовлены поправки к проектам резолюций ПАСЕ, отражающие национальные интересы России.

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