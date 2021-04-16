Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орленок#ВДЦ Смена16.04.2021 13:30

Тематические космические смены во Всероссийских детский центрах

Госкорпорация «Роскосмос» объявляет конкурсный отбор на участие в профильных тематических сменах, реализуемых в двух Всероссийских детских центрах: «Орленок» и «Смена». Они направлены на популяризацию истории отечественной и мировой космонавтики, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере национального героя — космонавта, ученого, конструктора, развитие различных направлений аэрокосмического образования и научно-исследовательской деятельности обучающихся.

С 29 мая по 18 июня 2021 года состоится профильная смена по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Тематическая программа „Ключ на старт! Космос для детей“» на базе Всероссийского детского центра «Смена». Участие в конкурсном отборе могут принять учащиеся средних общеобразовательных школ со всех регионов Российской Федерации, 11-17 лет (включительно).

С 30 мая по 19 июня 2021 года состоится профильная смена по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Профильные техноотряды: промышленная элита — 2035» на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок». Участие в конкурсном отборе могут принять школьники со всех регионов РФ, 12-16 лет (включительно).

С Положениями конкурсного отбора можно ознакомиться на сайтах Организаторов Госкорпорации «Роскосмос»: https://www.roscosmos.ru/ и https://space4kids.ru/.

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