Ф. Мухаметшин: Уникальный набор компетенций Самарской области сможет вывести сотрудничество с Республикой Беларусь на новый уровень

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе V заседания Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области принял участие в V заседании Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

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Заседание группы проводилось в смешанном формате – в Самару приехала делегация в составе десяти человек, а в режиме ВКС участвовали более пятнадцати человек, представители ведущих промышленных объединений Беларуси.

Обсуждались перспективные направления развития сотрудничества между Самарской областью и Республикой Беларусь в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Фарит Мухаметшин принял участие в работе V заседания Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью

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Фарит Мухаметшин принял участие в работе V заседания Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью

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Фарит Мухаметшин принял участие в работе V заседания Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью

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Фарит Мухаметшин подчеркнул, что совместные совещания рабочих групп Самарской области и Республики Беларусь способствуют достижению итогов ежегодных Форумов регионов Беларуси и России, приводящихся Советом Федерации совместно с Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь, последний из которых прошел 27–28 сентября 2020 года в режиме видеомоста между Москвой и Минском.

Сенатор отметил, что проведение подобных совместных совещаний осуществляется с 2006 года и стало уже традиционным. Последняя встреча состоялась в мае 2017 года в рамках визита делегации Самарской области в Республику Беларусь.

«Самарская область обладает уникальным набором компетенций в экономической и научной сферах, которые смогут вывести сотрудничество с Белоруссией на новый уровень», — сказал Фарит Мухаметшин.

На заседании стороны рассмотрели возможности расширения экономических связей. Среди перспективных проектов: продукты глубокой переработки в нефтехимии, совместные разработки в IT-сфере, а также взаимная локализация производства автокомпонентов.

Участники встречи договорились об усилении взаимодействия в отрасли сельского хозяйства.

В завершение заседания подписан План мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Самарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

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