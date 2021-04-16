Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш16.04.2021 21:30

ЦНИИмаш и ТК Безопасность заключили соглашение о сотрудничестве

ЦНИИмаш, головной научный институт Госкорпорации «Роскосмос», и подведомственное Ростехнадзору «ТК «Безопасность» заключили соглашение о сотрудничестве в области расчета потенциала силовых мощностей и остаточного ресурса конструкций оборудования, а также формирования математических моделей.

Научно-исследовательская база, опытно-конструкторские мощности, лаборатория метрологии и успешный опыт ранее реализованных проектов ЦНИИмаш помогут усовершенствовать деятельность «ТК «Безопасность». В ходе сотрудничества стороны планируют запустить ряд научно-исследовательских проектов по разработке новых технологических продуктов, сформировать совместные научно-экспертные центры и рабочие группы, работать в иных форматах по широкому спектру задач, направленных на развитие инновационных решений в области промышленной, технологической и экологической безопасности и основываясь на цифровых инструментах.

ТКБ реализует политику Ростехнадзора и согласованный с профильными ведомствами подход в области промышленной безопасности и надзора, строительства и модернизации опасных производственных объектов, участвует в разработке и внедрении новых инструментов контроля, основанных на применении цифровых технологий. В настоящее время организация осуществляет технический аудит, экспертизу промышленной безопасности и сопровождение строительства объектов крупнейших российских компаний.

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