Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#РД-18016.04.2021 11:42

Шесть двигателей РД-180 отправятся в США

В среду, 14 апреля 2021 года, в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялась сдача шести двигателей РД-180 американским заказчикам. Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписали формуляры на двигатели.

В течение двух недель до передачи изделий представители этих компаний, а также NASA и ВВС США проводили внешний осмотр двигателей, запасных частей и приспособлений, а также проверку сопроводительной документации. Данная приемка является первой с начала пандемии, которая внесла свои коррективы в график поставок за рубеж. В настоящее время двигатели готовят к отправке. Текущая поставка станет последней по действующему контракту. Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО Энергомаш поставило в США 122 товарных двигателя РД-180.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО Энергомаш. Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

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