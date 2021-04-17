Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1717.04.2021 01:26

Возвращающийся экипаж МКС-64 перешел в корабль «Союз МС-17»

Экипаж 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс перешел с МКС на борт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» и закрыл переходные люки. В течение нескольких часов международному экипажу предстоит выполнить следующие задачи: облачение в летные скафандры «Сокол КВ-2», закрытие люков между бытовым отсеком и спускаемым аппаратом корабля, проверка герметичности всех люков и работоспособность систем корабля.

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В 04:32:30 по московскому времени будет выдана команда на расстыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» и российского сегмента Международной космической станции, после чего в 04:34:00 мск он отделится от модуля «Поиск». Ожидается, что посадка произойдет в 07:55:52 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Накануне Сергей Рыжиков передал символический ключ от МКС и командование станцией астронавту NASA Шеннон Уокер в американском модуле Destiny в присутствии объединенного экипажа из десяти человек. После возвращения «Союза МС-17» на станции, кроме Уокер, останутся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Марк Ванде Хай, а также астронавт JAXA Соити Ногути.

В пятницу космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков подготовил небольшой космический видеосюжет, где подвел итоги полугодовой 64-й экспедиции на Международную космическую станцию.

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