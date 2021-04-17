Сборная России по фигурному катанию впервые выиграла неофициальный командный Чемпионат мира

Source: Russia Ministry of Sport

В Осаке (Япония) прошёл заключительный турнир сезона у фигуристов – неофициальный командный Чемпионат мира (World Team Trophy). Сборная России впервые стала победителем этих соревнований, набрав 125 баллов. Второе место заняли американцы (110), третье – японцы (107).

Россияне первенствовали в трёх дисциплинах – женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

В составе нашей сборной выступали Анна Щербакова (первые места в короткой и произвольной программах), Елизавета Туктамышева (первое место в короткой, третье – в произвольной), спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов (обе пары были лучшими в двух программах), Михаил Коляда (пятое место в короткой, третье – в произвольной), Евгений Семененко (седьмое место в короткой, пятое – в произвольной).

В честь победы российский спортсменов звучал Гимн Российской Федерации, так как санкции ВАДА не распространяются на этот турнир.

На прошедшем в конце марта Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) выступавшие в Осаке Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали «золото», Елизавета Туктамышева – «серебро».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет спортсменов, тренеров и Федерацию фигурного катания на коньках России с великолепной победой на командном Чемпионате мира и желает новых триумфальных выступлений на льду, особенно на Олимпийских зимних играх в Пекине!

Фото: Philip Fong / AFP 2021

Пресс-служба Минспорта России

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