Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#КБхиммаш17.04.2021 20:50

Торжественное заседание научно-технического совета состоялось в КБхиммаш имени А.М. Исаева

Торжественное заседание научно-технического совета состоялось в КБхиммаш имени А.М. Исаева (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» имени В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос»).

Участников и гостей мероприятия приветствовал генеральный директор Игорь Панин. В своем выступлении он подчеркнул значимость вклада исаевского коллектива в общее дело подготовки первого полёта человека в космос. Именно коллектив КБ под управлением конструктора Алексея Михайловича Исаева трудился над новой разработкой в истории космической техники того периода — тормозной двигательной установкой. Генеральный конструктор предприятия, кандидат технических наук Игорь Смирнов в своем приветственном слове подробно рассказал о том историческом периоде в жизни коллектива КБ, который фактически совершил техническую революцию в истории страны и мира.

В ходе научно-технического совета, молодые конструкторы КБ рассказали о новых разработках, которые ведутся на предприятии, а доктор технических наук, Заслуженный конструктор РФ Юрий Агеенко напомнил собравшимся о другой, не менее знаменательной дате в истории исаевского коллектива: в апреле 2021 года исполняется 50 лет со дня внедрения нового направления в деятельность КБхиммаш — разработки жидкостных ракетных двигателей малой тяги.

В завершении научно-технического совета состоялось награждение лучших работников КБхиммаш. Около ста специалистов были отмечены ведомственными и региональными наградами, а также наградами предприятия.

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