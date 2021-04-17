Трудовые коллективы готовятся к Фестивалю ГТО

Source: Russia Ministry of Sport

До старта Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих осталось чуть меньше месяца. Сейчас по всей стране будущие участники физкультурно-спортивного мероприятия усиленно готовятся к предстоящим соревнованиям.

Фестиваль проводится Министерством спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

От Удмуртии на Фестиваль поедут работники «Ижевского электромеханического завода «Купол». По словам сотрудников, такое масштабное мероприятие – очень серьёзное и волнительное событие, так как команда ставит перед собой максимальные цели и начала подготовку к нему уже с января этого года.

«На Россию едем впервые и ребята очень волнуются, такого опыта ещё нет, прошлый год у нас сорвался по известным причинам, но постараемся выступить максимально успешно. В целом настроение у команды отличное, подготовка идёт полным ходом в свободное от работы время, едем за новыми впечатлениями и, надеюсь, за медалями», – поделились эмоциями физкультурники.

Чемпионы II Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов – команда Госкорпорации «Росатом» – в этом году также настроена на победу. Работники предприятия регулярно участвуют в городских, региональных и отраслевых фестивалях ГТО. Руководство компании считает, что после такого продолжительного отсутствия спортивных мероприятий в связи с пандемией Фестиваль ГТО – отличная мотивация вернуть спортивную форму.

«Сейчас при подготовке делается акцент на те упражнения, которые будут на всероссийском Фестивале трудовых коллективов. Такое мероприятие – праздник для работающих спортсменов. Лучики света в рабочей рутине, – сказала исполнительный директор АНО «Атом-спорт» Светлана Петрачина. – Как руководитель спортивной организации «Атом-спорт» и идейный вдохновитель отраслевого спорта, я привыкла ставить перед собой (так как сама являюсь ЗМС и чемпионкой мира по синхронному плаванию) и командой высокие цели, для достижения которых подбираем отраслевых спортсменов, способных достойно выступить, показать высокие результаты и подчеркнуть имидж Госкорпорации как единой, достойной и сильной команды во всех смыслах».

От Кемеровской области на Фестиваль поедет команда КАО «Азот». Руководство предприятия уже много лет поддерживает спортивный дух своих работников. На территории завода функционируют зал атлетической гимнастики, фитнес-зал, гиревой зал и даже помещение для стрелковой подготовки. Более того, сотрудники компании регулярно участвуют в Спартакиадах, летних и зимних фестивалях ГТО. Благодаря объективному отбору на Фестиваль среди трудовых коллективов поедут лучшие из лучших. «Руководство серьёзно подходит к физподготовке рабочих. Спорт для наших сотрудников не просто важен, а является обязательным ежедневным ритуалом. Команда КАО «Азот» уверена в своих силах», – заявил генеральный директор КАО «Азот» Игорь Безух.

Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих пройдёт с 12 по 20 мая в Уфе (Республика Башкортостан).

Пресс-служба Минспорта России

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