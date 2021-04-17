Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1717.04.2021 04:34

«Фаворы» на пути домой

В соответствии с программой полета Международной космической станции 17 апреля 2021 года в 01:25:50 по московскому времени состоялось закрытие переходных люков между транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и Малым исследовательским модулем «Поиск». Спустя несколько часов, в 04:34:04 мск, корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС, перешёл в режим автономного полёта и отправился к Земле. На его борту экипаж с позывным «Фаворы»: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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По предварительным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос»), в 07:01:33 мск будет произведено включение двигательной установки пилотируемого корабля «Союз МС-17» на торможение, спустя полчаса от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы. В 07:55:52 мск ожидается приземление спускаемого аппарата в 147 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан). Прямая трансляция с места посадки будет доступна на сайте Госкорпорации «Роскосмос» с 07:20 мск.

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-17» находился в составе МКС с 14 октября 2020 года. Тогда впервые в мире к МКС пристыковался пилотируемый корабль, совершивший два витка вокруг Земли. Кроме того, был поставлен рекорд по полетам к Международной космической станции — общее время от запуска до стыковки «Союза» составило всего 3 часа и 3 минуты. За время работы экипажа 64-й экспедиции было проведено около полусотни экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.), а также выполнено несколько выходов в открытый космос по российской и американской программам, перестыковки кораблей «Союз МС-17» и Crew Dragon. Кроме того, космонавты и астронавты поддерживали работоспособность МКС и проводили работы по её дооснащению оборудованием, доставленным российскими и иностранными грузовыми кораблями.

На околоземной орбите в настоящее время продолжает работу экипаж уже 65-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер, Марка Ванде Хая и представителя Японского космического агентства Соичи Ногучи. На 22 апреля 2021 года с мыса Канаверал запланирован пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon USCV-2, который доставит экипаж в составе Шейна Кимброу, Меган Макартур, Акихико Хосидэ и Тома Песке.

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