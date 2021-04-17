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#Роскосмос#Памятная дата17.04.2021 16:10

110 лет со дня рождения Тараса Николаевича Соколова

Сегодня, 17 апреля 2021 года, исполняется 110 лет со дня рождения ученого, организатора работ в области информационно-вычислительных и управляющих систем Тараса Николаевича Соколова.

Окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина: инженер (1935 г.); д.т.н. (1951 г.), профессор (1952 г.). В 1938-1941 гг. — руководитель бюро на станкостроительном заводе имени Я.М. Свердлова. В 1941-1946 гг. — служба в Красной Армии. В 1946-1952 гг. — доцент, профессор ЛПИ имени М.И. Калинина. В 1961-1979 гг. — организатор, руководитель, главный конструктор (с 1975 г.) ОКБ ЛПИ имени М.И. Калинина (НПО «Импульс»), г. Ленинград.

Осуществил руководство разработкой уникальной элементной (ферритовой) базы, специализированных цифровых вычислительных комплексов «Кварц», «Темп» и др., созданием автоматизированной системы обработки параметров траекторий искусственных спутников земли и пилотируемых космических аппаратов. Руководил работами по созданию научно-технической, технологической, производственной, организационной базы, по созданию основной АСУ РВСН и дублирующей АСУ, обеспечившей управление РВСН и другими видами Вооруженных Сил.

Лауреат Сталинской II ст. (1948), Ленинской (1959) и Государственной (1977) премий СССР. Награжден орденами Ленина (дважды), Красной Звезды, медалями.

Выдающийся учёный в области систем автоматического управления Тарас Николаевич Соколов скончался 15 сентября 1979 года. Похоронен на Богословском кладбище в городе Санкт-Петербурге.

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