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#Роскосмос#Орленок#SkillsDays#Профильные техноотряды18.04.2021 10:15

Апрельская профильная смена ВДЦ «Орленок» «Профильные техноотряды» завершена

Для 150 юных Орлят эти три недели пролетели, как один день. За это время ребята под руководством высококлассных экспертов-наставников освоили для себя новые компетенции WorldSkills. Индустриальным партнером «Профильных техноотрядов» в лагере «Звездный» традиционно выступила Госкорпорация «Роскосмос». Ключевым событием смены в «Орленке» стал традиционный SkillsDays, во время которого ребята в течение одного дня смогли попробовать все компетенции, представленные на смене.

Участники профильных техноотрядов и тематической смены школы кружкового движения НТИ смогли в формате открытого диалога встретиться с Героем России, космонавтом Роскосмоса Андреем Борисенко, который рассказал о подготовке к космическим полетам, о возможности полета на Международную космическую станцию по «сверхкороткой» схеме и технических возможностях работы космодромов.

В пятницу, 16 апреля 2021 года, состоялась сдача демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills всеми участниками смены, самым юным из которых стал 10 летний школьник из г. Москвы. Оценку уровня полученных навыков и умений проводили эксперты по компетенциям, а на торжественной церемонии закрытия были вручены паспорта компетенций — Skills Passport, а также брендированные подарки Госкорпорации «Роскосмос» и других партнеров.

«Профильные техноотряды» — это дополнительная общеразвивающая программа, направленная на развитие научно-технического творчества детей и популяризацию рабочих профессий, реализуемая с 2018 года на базе ВДЦ «Орленок», а с 2021 года — во всех международных и всероссийских детских центрах.

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 № 715 715 «Об утверждении перечня мероприятий на 2020/21 учебный год» и Указом Президента Российской Федерации лица, проявившие выдающиеся способности, в том числе показавшие лучшие результаты по Демонстрационным экзаменам в рамках «Профильных техноотрядов», могут претендовать на следующие поощрения:

Ежемесячный Грант в течение учебы в колледже или университете в размере 20 000 рублей;

приоритет при подаче заявки на получение единовременного Гранта от Правительства Российской Федерации;

приоритет на участие в мероприятиях Образовательный центр «Сириус».

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