Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#МКС18.04.2021 08:45

Космическая СОВА охотится на Ураган

Сова — хищная птица, относящаяся к отряду совообразных. Благодаря своей анатомии совы — это единственные птицы, которые могут поворачивать голову на 180 и даже 270 градусов без поворота всего тела. При этом глаза совы неподвижны и смотрят только прямо вперед. Чтобы изменить направление взгляда, птица поворачивает голову сразу по нескольким осям.

Такая возможность вкупе с бинокулярным зрением позволяет сове замечать даже малейшие детали окружающей обстановки, что позволяет ей быть весьма эффективным хищником. В космосе, на борту Международной космической станции, «поселилась» своя собственная СОВА — система ориентации видеоспектрометрической аппаратуры. На МКС, как и её природная тёзка, она точно также охотится, только здесь её добыча не зайцы или мелкие грызуны, здесь её цель — природные и техногенные катастрофические явления.

Всё это эксперимент «Ураган», связанный со съёмкой земной поверхности в различных спектрах, а также контролем сопутствующих явлений. Например, с помощью оборудования СОВА было получено большое количество изображений и спектров в непосредственной близости от извергающегося вулкана, выброс пепла которого не позволил работать вблизи него авиационной технике.

В автоматическом режиме система ориентации съёмочного оборудования с помощью данных системы навигации позволяет космонавтам и учёным выслеживать на поверхности планеты все интересующие их явления и различные детали.

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