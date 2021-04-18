Source: Russia Federal Space

#РКС#ИСС Решетнева#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ718.04.2021 14:15

РКС поставил аппаратуру для спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7»

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили испытания и передали в компанию «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (входит в Роскосмос) два комплекта аппаратуры командно-измерительной системы для телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Сейчас они проходят высокочастотные электрические и термовакуммные испытания, а их парный запуск запланирован на 3-й квартал 2021 года. Вывод спутников на геостационарную орбиту обеспечит широкие возможности для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот.

«Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ7» совместно с запущенными в 2020 году спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103», также оснащенными аппаратурой командно-измерительной системы РКС, пополнят и значительно расширят возможности отечественной орбитальной телекоммуникационной группировки. Новейшая аппаратура командно-измерительной системы обеспечивает длительный срок активного существования этих космических аппаратов, минимальное время их работы на орбите — 15 лет.

Бортовая аппаратура командно-измерительной системы и наземный комплекс управления космических аппаратов «Экспресс», разработанные специалистами РКС, позволяют в круглосуточном режиме обеспечивать двустороннюю связь спутников с наземными службами, выдавать на спутники управляющие команды и контролировать их исполнение, принимать телеметрическую информацию, а также измерять текущие навигационные параметры космических аппаратов.

Директор проектов по созданию командных радиолиний — заместитель генерального конструктора РКС Николай Булгаков: «Длительный срок активности бортовой аппаратуры командно-измерительной системы «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» обеспечивается применением сложных технологических решений. Аналогичная аппаратура уже восемь лет успешно работает на космических аппаратах «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «Экспресс-АМ8», а также на «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Начальник группы сектора создания командно-измерительных систем автоматических космических аппаратов связи РКС Сергей Дунаев: «Первый телекоммуникационный космический аппарат „Экспресс“ с аппаратурой командно-измерительной системы, созданной в РКС, был выведен на орбиту в 1994 году. Всего на сегодня было запущено 18 спутников этой серии. За семнадцать лет сменилось четыре поколения аппаратуры, при этом цифровые технологии обработки информации пришли на смену аналоговым, срок активного существования увеличился с 5 до 15 лет, масса аппаратуры снижена с 60 до 27 кг, произошел переход от герметичных к негерметичным космическим аппаратам».

Спутники серии «Экспресс» изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

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