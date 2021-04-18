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#Роскосмос#МыВместе#Дмитрий Шишкин18.04.2021 17:20

Роскосмос на Всероссийском форуме волонтеров-медиков

На базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит V Всероссийский форум волонтеров-медиков. Целью форума является развитие молодежных инициатив в сфере здравоохранения и общественного здоровья.

Форум проходит в «оффлайн» и «онлайн» форматах. Очными участниками форума стали 200 самых активных представителей волонтерского движения из 85 регионов России — это координаторы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Более 3 500 волонтеров-медиков присоединились к ВФВМ онлайн. Мероприятия форума транслируются в сети Интернет. В лице директора Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрия Шишкина Госкорпорация «Роскосмос» приняла участие в дискуссионной площадке «Волонтерство — новый тренд корпоративной культуры».

Дискуссионная площадка была посвящена изменению и укреплению в России понятия «корпоративное волонтерство» в 2020 году, когда общество, бизнес и государство объединились в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе для помощи людям в сложной жизненной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году акция #МыВместе собрала более 1,8 миллиарда рублей пожертвований от компаний, их сотрудников и обычных людей, но бизнес помогал не только пожертвованиями. Волонтёры акции оказали помощь более 6 миллионам человек. Сотрудники компаний присоединялись к доставке адресной помощи, и впервые наметился тренд на изменение среднего возраста добровольца. Теперь волонтёр — это не только студент вуза, но и работники компаний, выделяющие время на помощь людям.

Госкорпорация «Роскосмос» с самого начала распространения угрозы коронавирусной инфекции мобилизовала все возможные ресурсы, чтобы внести вклад в дело борьбы с пандемией. В рамках акции среди руководящего состава и сотрудников Госкорпорации «Роскосмос», а также ведущих организаций отрасли был проведен сбор благотворительных средств, которые были перечислены в адрес движения «Волонтеры-медики». По результатам участия во Всероссийской акции #МыВместе сотрудники дочерних организаций Госкорпорации перечислили в фонд акции более 16,5 млн рублей.

Помимо пожертвований, многие организации принимали участие в волонтёрском движении, помогали в проведении санитарной обработки городских территорий. Также сотрудники Госкорпорации «Роскосмос» и организаций российской ракетно-космической отрасли приняли участие в благотворительно акции #МыВместе — Вам, Родные, в ходе которой было организовано адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.

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