Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур18.04.2021 22:30

ЦЭНКИ разработал виртуальный тур по Гагаринскому старту

В честь празднования 60-летия первого полета человека в космос Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с филиалом — Космический центр «Южный» разработали виртуальный тур по стартовому комплексу площадки № 1 космодрома Байконур — «Гагаринскому старту».

Теперь каждый может пройтись по знаменитой площадке — от входа на территорию комплекса, через монумент, посвященный запуску первого искусственного спутника Земли, обойти по кругу стартовый стол, посмотреть на него с разных сторон.

В рамках онлайн-экскурсии также можно зайти внутрь бункера — командного пункта, откуда происходило управление пуском ракеты-носителя и звучала команда «ключ на старт», а также посетить плац, где производилось построение боевого расчета стартового комплекса при подготовке ракеты к старту.

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