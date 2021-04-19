Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Книга19.04.2021 14:45

Вышла в свет книга о Газодинамической лаборатории СССР

К юбилейному Дню космонавтики НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно с «Фондом поддержки детского технического творчества имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Александра Александровича Сереброва» выпустило книгу о первой научно-исследовательской и опытно-конструкторской лаборатории СССР — Газодинамической лаборатории. Книга входит в серию исторических монографий о становлении ракетно-космической отрасли России и рассказывает о людях, которые работали в первой государственной организации по реактивной технике и занимались созданием пороховых реактивных двигателей, а с развитием этой организации — созданием и испытаниями первых отечественных жидкостных ракетных двигателей.

Именно в стенах Газодинамической лаборатории в 1929 году начал свою работу основоположник отечественного ракетного двигателестроения, один из пионеров отечественной ракетной техники, основатель НПО Энергомаш академик Валентин Петрович Глушко. Благодаря первым работам Газодинамической лаборатории по созданию и испытаниям опытных ракетных моторов (ОРМ), были созданы жидкостные ракетные двигатели, которые впоследствии обеспечили запуск первого искусственного спутника Земли, полет первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, запуск первого самоходного аппарата «Луноход-1», полет ракетно-космической системы «Энергия — Буран», пуск новой российской ракеты-носителя «Ангара».

Как подчеркнул один из соавторов книги генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов: «Книга о ГДЛ — это не только дань уважения, советским ученым и изобретателям, которые первыми в нашей стране стали работать над созданием ракетных двигателей, но и сохранение истории для будущих поколений. Изыскательский путь ученого не всегда прост, но благодаря самоотверженному труду наших предшественников создана уникальная научно-исследовательская и конструкторская школа, которая сегодня является признанным во всем мире гарантом надежности и качества. И об этом нужно обязательно помнить и знать».

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