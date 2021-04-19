Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия вручены благодарности ветеранам-ликвидаторам и представителям общественных организаций за активную деятельность по защите прав пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел расширенное совещание на тему «Чернобыль. Ликвидаторы. Взгляд — 35 лет спустя. Актуальные социальные, правовые, медицинские проблемы и пути их решения».

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Сенатор отметил, что авария на Чернобыльской атомной электростанции стала самой крупной в мировой истории техногенной катастрофой как по количеству погибших и пострадавших, так и по причиненному экономическому ущербу.

«Сегодня мы собрались с вами здесь, чтобы обсудить тему, которая до сих пор отзывается болью. Участники ликвидации последствий аварии понесли огромный ущерб — как моральный, так и физический, ценой своего здоровья, а порой и жизни, предотвратили глобальные последствия катастрофы. Безусловно, они нуждаются в поддержке и защите и достойной оценке», — сказал Вячеслав Тимченко.

Участники ликвидации последствий аварии понесли огромный ущерб — как моральный, так и физический, ценой своего здоровья, а порой и жизни, предотвратили глобальные последствия катастрофы

Он предложил создать в Совете Федерации рабочую группу под руководством члена Комитета СФ по социальной политике Ирины Петиной, ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в рамках которой будет продолжено рассмотрение вопросов гармонизации российского законодательства в сфере социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это предложение было поддержано сенаторами, в том числе самой Ириной Петиной.

Президент Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль» России», член Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Вячеслав Гришин в своем выступлении затронул вопросы социального и правового обеспечения ликвидаторов.

Руководитель комитета Объединения потребителей России по вопросам экологии, член рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Геннадий Пропорциональный отметил необходимость ряда законодательных изменений с целью совершенствования социальной поддержки участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

В ходе совещания был представлен положительный опыт Санкт-Петербурга по проведению мер социального и медицинского обеспечения граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы. Там создан региональный сегмент Национального радиационно-эпидемиологического регистра, который ведет учет и обработку данных граждан, пострадавших от радиационного воздействия. В соответствии с законом Санкт-Петербурга, проработаны порядок и условия постановки на учет нуждающихся в жилье и получении жилищных сертификатов.

Расширенное совещание Комитета СФ по Регламенту и организацией парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Мурат Хапсироков

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Сергей Березкин

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Мурат Хапсироков, ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея члены этого Комитета Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Нина Куликовских, КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области член Комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин, ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области заместитель генерального директора ФКУ «Объединенная дирекция» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Анатолий Бабарицкий, руководитель Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России Сергей Алексанин, председатель Объединения потребителей России Наталия Старостина и др.

По итогам совещания принят документ, направленный на дальнейшее эффективное решение социальных, правовых, медицинских проблем граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также их детей.

Состоялось также торжественное вручение благодарностей Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и сенатора РФ Вячеслава Тимченко ветеранам-ликвидаторам и представителям общественных организаций за активную деятельность по защите прав пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

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