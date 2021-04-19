Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации/

Необходимо говорить о более чётком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и граждан.

Об этом Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга заявила на заседании Научно-экспертного совета, посвященном развитию цифровой среды в РФ как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития.

Смотрите также

По словам главы СФ, развитие и регулирование цифровой среды – без сомнения, относится к числу наиболее актуальных вопросов государственной повестки. При этом, отметила она, цифровая среда сегодня представляет собой поле, где «правила игры» по большей части не определены ни на национальном, ни на международном уровне.

Развитие и регулирование цифровой среды – без сомнения, относится к числу наиболее актуальных вопросов государственной повестки

Цифровое пространство нередко становится площадкой для недобросовестной конкуренции, недружественных действий, сказала Валентина Матвиенко. «Диапазон примеров колоссален: от распространения фейковой информации до попыток влияния на внутренние дела государств. Безусловно, подобные ситуации вызывают серьёзное беспокойство, тем более что Россия является важным участником глобального цифрового пространства».

В первую очередь, считает глава СФ, необходимо, чтобы все и, прежде всего, зарубежные интернет-компании соблюдали российское законодательство. «За последние годы был принят ряд профильных законов. Однако снизить остроту проблемы, к сожалению, пока не удаётся. Тысячи предписаний Роскомнадзора в адрес Твиттера или Ютьюба остаются без ответа. А судебные штрафы в несколько миллионов рублей воспринимаются крупнейшими и богатейшими компаниями как «булавочный укол».

Валентина Матвиенко отметила также, что зарубежные интернет-гиганты получают в России серьезные доходы, но при этом, пользуясь отсутствием здесь их представительств, не платят налоги в бюджет, что даёт им в том числе конкурентные преимущества перед отечественными компаниями. «Данная проблема носит глобальный характер. Сейчас на уровне международных организаций обсуждается вопрос о предоставлении права на взимание налогов с цифровых компаний теми юрисдикциями, на рынках которых они работают даже без физического присутствия».

Переломить ситуацию, по мнению главы верхней палаты, призвано поручение Президента РФ, в соответствии с которым готовятся поправки в законодательство, обязывающие иностранные технологические компании открывать представительства на территории нашей страны. «Говоря о совершенствовании законов, нельзя забывать и о механизмах их применения. Это задача и Минцифры, и правоохранительных органов, и Роскомнадзора. Нам нужны технологии и специалисты, чтобы принимаемые решения воплощались быстро и эффективно».

Валентина Матвиенко напомнила, что указом Президента России цифровая трансформация отнесена к числу национальных целей развития. «Как неоднократно отмечал глава государства, наша страна должна стать одним из мировых лидеров по цифровизации всех сфер общественной жизни. Конечно, для того чтобы решить поставленные Президентом задачи, необходимо последовательно работать над сокращением цифрового неравенства регионов, обеспечить достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей».

Одной из проблем, сказала глава СФ, является серьёзный дисбаланс в сфере цифровизации здравоохранения, значительное отставание большинства субъектов Федерации от регионов-лидеров.

Необходимо выстраивать доверительное взаимодействие государства и общества на цифровом поле, считает Валентина Матвиенко. В связи с этим, подчеркнула она, на первый план выходит обеспечение защиты персональных данных. «Немаловажной задачей становится формирование цифровой грамотности населения. Профильные министерства и ведомства должны открыто и доступно объяснять, зачем принимаются те или иные решения, кого они затронут, какие возможности у людей появятся».

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

1 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

2 из 20

Николай Журавлев и Виктор Садовничий

3 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

4 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

5 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

6 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

7 из 20

Николай Журавлев

8 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

9 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

10 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

11 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

12 из 20

Виктор Садовничий

13 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

14 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

15 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

16 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

17 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

18 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

19 из 20

Заседание Научно-экспертного совета на тему «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»

20 из 20

Процесс формирования цифровой среды – непрекращающийся, живой, он ставит очень серьёзные вопросы, которые лежат не только в технологической или правовой, но и нравственной плоскости, сказала спикер СФ. «В связи с этим считаю, что сегодня принципиально важно уделить внимание детям – самым активным «обитателям цифровой экосистемы». Наша задача — достучаться до них в онлайн-мире, воспитать культуру поведения в цифровой среде, привить основы так называемой «цифровой гигиены», чтобы новые поколения были способны самостоятельно и безопасно ориентироваться в цифровом потоке».

Тема встречи имеет колоссальное значение для успешного прорывного развития страны, подчеркнула глава СФ.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, научного и экспертного сообщества, компаний и объединений отрасли.

С докладом выступил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Члены Научно-экспертного совета при Председателе СФ проанализировали ключевые вызовы и задачи развития цифровой среды в Российской Федерации, в том числе, с акцентом на конкретные потребности регионов.

MIL OSI