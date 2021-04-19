Д. Гусев: Проект «Всеобуч по плаванию» будет реализован в школах Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании «круглого стола» по развитию физкультуры и спорта в регионе.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе рабочей поездки в Нарьян-Мар принял участие в заседании «круглого стола» по развитию физической культуры и спорта.

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На мероприятии обсуждалась реализация федерального проекта, направленного на создание условий по внедрению 36-часового курса обучения плаванию в образовательные программы начального и основного общего образования, включая внеурочную деятельность, — «Всеобуч по плаванию».

Сенатор напомнил, что эта работа проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по внедрению во всех субъектах РФ межведомственной программы «Плавание для всех», разработанной в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

«Умение держаться на воде и плавать являются важными жизнеобеспечивающими навыками человека. Для увеличения уровня физической активности и профилактики несчастных случаев на воде мы должны дать детям возможность научиться уверенно плавать как можно раньше. Для этого у нас есть все ресурсы», — сказал Денис Гусев.

По итогам «круглого стола» принято решение рекомендовать профильному департаменту Администрации региона ввести «Всеобуч по плаванию» в школах Нарьян-Мара с 1 сентября текущего года.

В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты Ненецкого АО, директор Дворца спорта «Норд» Игорь Соколов, координатор проекта «Новая школа» в Ненецком АО Татьяна Бадьян, представители законодательной власти региона и директора городских школ.

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