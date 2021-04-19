Е. Афанасьева провела заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

В работе принял участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре В. Смирнов.

Член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области провела заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.

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В работе приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерств культуры, министерств здравоохранения Беларуси и России, а также члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании.

В повестке дня, в том числе, вопросы о выполнении проектов Союзного государства «Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области» и «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Елена Афанасьева провела заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам

Отмечена особая историческая значимость мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» как одного из центров патриотического, духовного и нравственного воспитания граждан Республики Беларусь и Российской Федерации.

Принято решение активизировать работу с заинтересованными министерствами и ведомствами Беларуси и России по разработке и реализации проектов, программ и мероприятий Союзного государства, направленных на сохранение памяти о великих исторических подвигах и создании памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Очередное заседание Комиссии решено провести в период проведения шестидесятой сессии Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

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