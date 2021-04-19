Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#МГУ19.04.2021 13:15

Космическая встреча в Брюсселе

Эксперты Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Корпоративной Академии Роскосмоса 16 апреля 2021 года обсудили роль развития космических программ для государства и на международном уровне. В рамках Дискуссионного клуба «Точка соприкосновения» на тему: «Первые в космосе, первые в мире» выступили Кирилл Порватов, генеральный директор Корпоративной Академии Роскосмоса, Алексей Фененко, эксперт Фонда Горчакова, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук.

В рамках празднования Дня космонавтики участники встречи вспомнили исторические моменты, рассказали слушателям о выдающихся российских ученых, космонавтах и инженерах, обсудили перспективы развития российской ракетно-космической отрасли.

«Сейчас происходит перераспределение политических сил относительно покорения космического пространства. Многие страны создают новые технологии, работают над проектами в ракетно-космической отрасли, производят запуски и улучшают технологии. Но Россия в этом смысле была первой», — заметил Алексей Фененко.

«Подготовка кадров является одним из самых важных компонентов развития мировой космической промышленности — это то, что может сделать вклад в более надежное и стабильное будущее, обеспечить лидерство всей отрасли», — заявил Кирилл Порватов.

Спикеры рассказали о возможностях развития в космической отрасли, а также о программах обучения, доступных для иностранных и российских студентов. Мероприятие прошло на площадке Русского дома в Брюсселе в онлайн-формате.

MIL OSI