Не стало олимпийского чемпиона по хоккею 1956 года Виктора Шувалова

Source: Russia Ministry of Sport

Ушёл из жизни первый советский чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Григорьевич Шувалов.

В составе сборной команды СССР он принял участие в первом для нашей страны Чемпионате мира по хоккею 1954 года, где советские хоккеисты выиграли «золото», а позже повторили свой успех на VII Олимпийских зимних играх 1956 года в Кортина-Д’Ампеццо (Италия).

Виктор Шувалов – двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы и пятикратный чемпион СССР. Выступал за команды «Дзержинец» (Челябинск), ВВС МВО (Москва), ЦДСА (Москва) и СКВО (Калинин). После завершения спортивной карьеры работал тренером.

В 90-е годы Виктор Шувалов лишился своей золотой олимпийской медали. Позже медаль была найдена в США и выкуплена. Легендарный хоккеист вновь получил её из рук Президента России Владимира Путина.

Легендарный хоккеист был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы и «Знак Почёта».

Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича.

Фото: Максим Коняев

Пресс-служба Минспорта России

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