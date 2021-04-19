Об итогах первого дня визита Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в Швейцарскую Конфедерацию

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

19 апреля 2021 г.



19 апреля 2021 г. в рамках рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел переговоры с руководством ряда международных организаций.

На встрече с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом отмечен долгосрочный и программный характер сотрудничества Беларуси и ВОЗ по широкому спектру направлений.

Министр проинформировал собеседника о подходах Беларуси к борьбе с пандемией COVID-19, ходе кампании по вакцинации, запуске производства российской вакцины Sputnik-V и планах по производству вакцины собственной разработки. В.Макей поблагодарил Т.А.Гебрейесуса за поддержку, оказываемую ВОЗ стране в связи с пандемией, отметив целевые поставки в Беларусь средств индивидуальной защиты, тест-систем и другого медицинского инвентаря. Особо подчеркнута поддержка белорусской стороной усилий Гендиректора по укреплению роли ВОЗ в обеспечении скоординированного ответа международного сообщества на потенциальные чрезвычайные ситуации в сфере здоровья, в частности его инициатива по разработке Конвенции о пандемической готовности и мерам реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Т.А.Гебрейесус, со своей стороны, подтвердил готовность Организации продолжить оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19, в том числе в процессе налаживания вакцинного производства. Подчеркнуто, что ВОЗ заинтересована в укреплении национального потенциала Беларуси в производстве вакцин и возможностях совместного использования конечных продуктов в перспективе.

В ходе встречи с Генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Таном белорусской стороной передан инструмент о присоединении Беларуси к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов.

Справочно: Присоединение к третьей международной системе регистрации прав интеллектуальной собственности направлено на улучшение бизнес-климата Беларуси, содействие коммерциализации инновационных продуктов белорусскими компаниями, а также на повышение привлекательности страны для иностранных инвесторов.

Достигнута договоренность о завершении ВОИС в 2021 году исследования по теме развития в Беларуси центров инновационной среды и участия белорусских промышленных предприятий в международных цепочках формирования инновационной продукции.

Состоялась также встреча Министра иностранных дел В.Макея с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Министр подчеркнул стратегическую приверженность Беларуси основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, и международным договоренностям государства в сфере прав человека. В.Макей информировал собеседницу о национальном контексте поиска общегосударственного баланса интересов в тесно пересекающихся сферах национальной безопасности, устойчивого развития и прав человека. Верховный Комиссар была ознакомлена с оценками ситуации после президентских выборов 2020 года и перспективными планами руководства страны по совершенствованию политической системы путем конституционной реформы.

Верховный комиссар М.Бачелет изложила подходы своего офиса по вопросам сотрудничества с нашей страной и призвала Правительство Беларуси воспользоваться экспертизой УВКПЧ в целях развития политической системы в части, касающейся сферы прав человека.

Министр выразил сожаление в связи с политизацией мандата Верховного Комиссара в свете последних решений Совета ООН по правам человека и подчеркнул, что Беларусь никогда не согласится на вмешательство в свои внутренние дела со стороны третьих государств или международных структур.

Первый день работы Министра иностранных дел Беларуси в Женеве завершился встречей с Президентом Международного Комитета Красного креста Петером Маурером.

Собеседники отметили активизацию двустороннего взаимодействия после визита Президента МККК в Минск в ноябре 2017 года и его встречи с Президентом Республики Беларусь и выразили готовность изучить возможность расширения гуманитарного сотрудничества в ближайшей перспективе, включая содействие Белорусскому обществу Красного Креста.

Стороны достигли договоренности о совместном продвижении инициативы Президента МККК по борьбе с угрозой кибер-атак на системы здравоохранения в рамках председательства Беларуси в СНГ в 2021 году.

В.Макей проинформировал Президента МККК о ситуации в Беларуси, подчеркнув, что от белорусского государства никогда не исходила и не будет исходить какого-либо рода угроза соседним странам или региону в целом.

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