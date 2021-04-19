Открыта регистрация на форум «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы»

Source: Russia Ministry of Sport

28-30 апреля в Москве пройдёт форум «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы». Мероприятие проводится Министерством спорта Российской Федерации под эгидой Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской̆ Федерации, АО «ДОМ.РФ», Федерального агентства по туризму.

Место проведения форума – ул. Ильинка, 4, Гостиный двор.

Программа «SportForumLive» включает более 50 деловых, образовательных и спортивных мероприятий для специалистов отрасли и граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

В форуме примут участие руководители федеральных и региональных органов власти, спортивных федераций, общественных организаций и представители бизнеса. Участники обсудят реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, внедрение цифровых технологий в спортивную сферу, развитие видов спорта, создание комфортной городской среды для ведения здорового образа жизни.

В рамках спортивной программы можно будет принять участие в тренировках по воркауту, фитнесу, настольному теннису, шахматам, смешанным единоборствам, интерактивному гольфу.

Также на форуме будет организована выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». Запланирована работа пресс центра. Журналисты и гости смогут получить ответы на интересующие их вопросы от представителей EURO-2020, Чемпионата мира по волейболу 2022 года, организаторов Универсиады-2023, посетив стенды этих мероприятий.

30 апреля в Гостином дворе состоится итоговое заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации (дополнительная информация будет сообщена позднее).

По вопросам участия в деловой, спортивной и выставочно-экспозиционной программе форума необходимо обращаться к уполномоченному оператору форума – АНО «Форум «Спортивная держава» по тел.: +7 495 640-88-50, e-mail: korotkih@s-a-r.ru. По вопросам СМИ – по тел.: +7 925 242 62 51, e-mail: press@s-f-r.ru (Арам Тер-Газарян).

На сайте https://sportforumlive.ru/ открыта регистрация для участия в форуме «SportForumLive».

Пресс-служба Минспорта России

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