Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Стратонавтика#Стратосферный спутник19.04.2021 20:43

Программа «Стратосферный спутник»

Открыта регистрация на первый сезон Всероссийской научно-исследовательской программы «Стратосферный спутник», реализуемой при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и направленной на создание единой комплексной системы инженерной и научно-исследовательской подготовки школьников и студентов в аэрокосмической области и смежных областей для формирования нового поколения ученых, инженеров-конструкторов в области стратонавтики и космонавтики.

Программа включают в себя:

Проведение лекций, вебинаров, мастер-классов, консультаций, информационных и мотивирующих мероприятий;

конкурсный отбор лучших новых и существующих проектных команд;

предоставление отобранным на конкурсной основе командам экспертной поддержки, конструкторов моделей спутников и отдельных компонентов для реализации их проектов;

сопровождение проектных команд в рамках этапов реализации программы;

предоставление возможности проведение летных испытаний, разрабатываемых проектными командами образцов моделей спутников в стратосфере;

В конкурсе могут принять участие команды учащихся российских школ и учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 12 до 18 лет, а также допускается участие студентов российских вузов в возрасте до 21 года.

График конкурса:

10-25 апреля 2021 г.: подача заявок на сайте, выполнение отборочного задания;

26-30 апреля 2021 г.: отбор команд экспертами и оглашение результатов;

1-15 мая 2021 г.: отправка наборов CubeSat финалистам;

15 мая — 20 июня 2021 г.: самостоятельная работа команд с наборами и наставниками;

23-28 июня 2021 г.: очный этап испытаний.

В рамках программы команды смогут бесплатно получить конструктор, собрать, запрограммировать свою модель спутника формата CubeSat и запустить его в стратосферу, а те команды, кто уже прорабатывает свою реальную космическую миссию, могут получить поддержку и испытать свои разработки в стратосфере.

Всероссийская дополнительная научно-инженерная общеразвивающая программа «Стратосферный спутник» предназначена для команд учащихся школ, студентов среднего профессионального и высшего образования, и ориентирована на их вовлечение в инженерно-техническое творчество и передовые исследования в области стратонавтики и космонавтики, поддержку детских и молодежных проектов под руководством взрослых наставников, а также получение учащимися передового практического предпрофессионального опыта в области аэрокосмической инженерии, и, в том числе, стратонавтики, как ее составляющей.

Программа реализуется Лабораторией «Стратонавтика», компанией «Образование Будущего» и сообществом «Космический Рейс» в сотрудничестве с Факультетом космических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова, «Малая академия наук Импульс», оператором проекта выступает Ассоциация участников технологических кружков НТИ.

MIL OSI