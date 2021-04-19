Совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Мы с вами сегодня в разных форматах практически целый день занимались подготовкой Послания Президента Федеральному Собранию, и вчера с некоторыми коллегами я разговаривал, и сегодня уже по нескольку раз с Председателем Правительства, с некоторыми вице-премьерами, с Министром финансов.

В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития. Поэтому давайте сейчас подведём хотя бы промежуточный итог, для того чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам, которые я отметил.

Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться.

Давайте начнём работу.

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