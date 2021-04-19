С. Березкин обсудил на встрече с главой Ростуризма перспективы развития туристической отрасли Ярославской области

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Статус древнего исторического поселения позволяет городу Рыбинску претендовать на включение в маршрут «Золотого кольца», отметил сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. В беседе также принял участие глава города Рыбинска Денис Добряков.

Сергей Березкин провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой

В ходе встречи обсуждались перспективы развития и возможности поддержки туристической отрасли Ярославской области, перезагрузки туристического маршрута «Золотое кольцо», расширения состава его участников и включения в него Рыбинска.

«Со стороны Ростуризма прозвучала высокая оценка действий, предпринимаемых губернатором области Дмитрием Мироновым, органами власти региона в этих направлениях. А заинтересованная реакция Зарины Догузовой и оперативность сразу обозначенных поручений дают основания рассчитывать на дальнейшее результативное продвижение», — сообщил Сергей Березкин.

Сенатор напомнил, что Рыбинск является одним из древнейших городов области, в текущем году ему исполняется 950 лет. Статус древнего исторического поселения позволяет Рыбинску претендовать на включение в маршрут «Золотого кольца». Включение в маршрут позволит не только привлечь туристов, традиционно путешествующих по городам «Золотого кольца», но и реализовать многие инфраструктурные проекты, включая ремонт и содержание дорог, восстановление исторического центра, отметил парламентарий.

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