С. Митин принял участие в общем собрании членов Российской академии наук и Отделения сельскохозяйственных наук

Source: Russia – Council of the Federation

Комплексное обсуждение проблем и перспектив отечественной фундаментальной и отраслевой науки позволят выработать конструктивные предложения для обеспечения ее развития, считает сенатор.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в общем собрании членов Российской академии наук и Отделения сельскохозяйственных наук.

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В ходе заседания его участники подвели основные итоги научно-организационной деятельности отделения сельскохозяйственных наук и выполнения фундаментальных и поисковых научных исследований.

В своем выступлении Сергей Митин подчеркнул, что важнейшими задачами, утвержденными Президентом страны, являются создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора в АПК, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и сельхтоваропроизводителей, обеспечение населения безопасной, качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией.

Парламентарий отметил беспрецедентные меры поддержки, создание законодательной базы и утверждение государственной программы развития сельского хозяйства, планомерный государственный и парламентский контроль. Все это, по мнению Сергея Митина, позволило отечественному агропромышленному комплексу стать одной из наиболее динамично развивающихся сфер российской экономики. Сенатор проинформировал, что в 2020 г. индекс производства продукции АПК составил 102,5 проц., сбор зерна — 133,5 млн тонн, объем вылова водных биоресурсов – около 5 млн тонн, производство скота и птицы – 15,6 млн тонн, рекордный урожай плодов и ягод — 1,3 млн тонн, экспорт в 30,7 млрд долларов впервые превысил импорт.

Законодатель обратил внимание, что вопрос поддержки фундаментальной и отраслевой науки находятся на особом контроле Правительства РФ, профильных министерств, обеих палат российского парламента. В целях популяризации и укрепления авторитета российской науки 2021 год в стране объявлен годом науки и технологий. В целях консолидации усилий научных учреждений и вузов с 2021 г. начал реализацию новый национальный проект «Наука и университеты». «Показательно, что объем финансирования исследований и разработок в рамках нацпроекта «Наука» составил более одного триллиона рублей. Реализуются проекты по созданию отечественных селекционно-семеноводческих центров и агробиотехнопарков», — отметил Сергей Митин.

В ходе собрания отмечалось, что профильными министерствами проводится процесс реорганизации и создания федеральных научных центров, по принципу приоритетных научных исследований, а также по территориальному принципу.

Сергей Митин сообщил, что на сегодняшний день в России действуют более 55 научных центров по профилю сельскохозяйственной науки. «В то же время вызывает определенную озабоченность результативность деятельности научных учреждений и проводимых ими научных исследований. На протяжении последних лет наблюдается снижение количества получаемой наиболее значимой для агропромышленного комплекса научной продукции – новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород птиц, кроссов животных, аквакультуры, инновационных агротехнологий», — сказал парламентарий.

Он отметил систематическое участие членов Отделения сельскохозяйственных наук, руководителей научных центров в сфере АПК в работе Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. По мнению Сергея Митина, сенаторский корпус всегда оперативно получает экспертные заключения и предложения по нормативным документам государственного и межгосударственного регулирования, проектам законодательных инициатив.

Сенатор указал, что из более, чем 600 федеральных законов, принятых в период пандемии, около двух десятков оказали прямое влияние на рынок продовольствия и обсуждались, в том числе с участием членов Российской академии наук.

«Работа общего собрания членов Российской академии наук, ее отделения сельскохозяйственных наук и комплексное обсуждение проблем и перспектив отечественной фундаментальной и отраслевой науки позволят выработать конструктивные предложения для обеспечения ее развития», — считает Сергей Митин.

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