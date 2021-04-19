Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#WorldSkills19.04.2021 09:30

Уникальная образовательная площадка на Протон-ПМ

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума делегация АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)» во главе с генеральным директором Робертом Уразовым посетила Центр дуального образования компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»).

В рамках встречи представители Протон-ПМ продемонстрировали делегации почетных гостей возможности образовательной площадки в части подготовки кадров, а также рассказали об опыте дуального обучения, организованного совместно с Пермским авиационным техникумом. Центр регулярно принимает региональные и заводские чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills по компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ», здесь готовят будущих победителей и призёров национальных первенств. Помимо этого, образовательная площадка Протон-ПМ выпускает чемпионов в компетенции «Лабораторный химический анализ», чему способствует собственная лаборатория, оснащённая современным оборудованием, и квалификация специалистов.

Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)»: «Те промышленные предприятия региона, которые активнее включаются в движение WorldSkills, в том числе в части профессиональной подготовки и переподготовки кадров, смогут быстрее решать свои прикладные задачи, помогут Пермскому краю улучшить показатели по профессиональной подготовке. Яркий пример — Протон-ПМ. С 2016 года работает Центр дуального образования предприятия по фрезерной и токарной компетенциям, и за это время сотрудники показали высокие результаты на наших чемпионатах. С 2021 года Министерство экономического развития РФ совместно с Агентством WorldSkills Russia реализует дополнительные меры поддержки участникам нацпроекта „Производительность труда“. В рамках повышения квалификации рабочих на базе предприятий будут созданы центры опережающей подготовки. В этом году Протон-ПМ направил заявку на открытие такого центра — работа образовательной площадки поможет приумножить имеющийся опыт и использовать лучшие практики для будущего производства на благо Госкорпорации „Роскосмос“ и страны».

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Сегодня на нашей загородной территории организуется новое производство ракетных двигателей, формируется цифровая среда, создаются высокотехнологичные рабочие места. Учитывая перспективы предприятия, должны мыслить на несколько лет вперёд, понимая, какими знаниями и навыками должны обладать работники, осуществлять точечную профессиональную подготовку в ходе освоения новых видов продукции, отслеживать уровень компетенции и при необходимости повышать его. В ближайшее время эти задачи станут для Центра дуального образования основными и будут определять его развитие».

Госкорпорация Роскосмос с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем слияния лучших практики профессиональных стандартов, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства является активным участником движения WorldSkills. Участие Госкорпорации «Роскосмос» в движении WorldSkills позволяет наращивать кадровый потенциал и компетенции для научно-технологического развития ракетно-космической промышленности.

MIL OSI