Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка»/

В Комитете СФ по социальной политике прошел «круглый стол» на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка». Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

В заседании приняли участие руководители и сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти и учреждений государственной службы занятости населения.

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Валерий Рязанский зачитал поздравление Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга по случаю 30-летия со дня основания службы занятости населения в России.

«Закон «О занятости населения в Российской Федерации», принятый 19 апреля 1991 года, стал правовым фундаментом для формирования и становления в России эффективной системы органов, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения», — отмечается в приветствии. В нем также подчеркивается, что в годовщину своего юбилея государственная служба занятости населения проходит новый этап развития, требующий стремительных перемен и поиска актуальных решений.

По словам участников дискуссии, за годы своего существования служба занятости преодолела различные этапы трансформации и накопила достаточный опыт по регулированию рынка труда. Валерий Рязанский заявил, что появление гибких форм занятости и цифровизация всех сфер жизни стали мощным импульсом развития экономики и рынка труда.

Председатель Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области отметил, что опыт работы в удаленном режиме по мере восстановления обычного ритма жизни будет полезен и востребован.

«Его обязательно надо использовать, поскольку такой удаленный, дистанционный формат работы удобен и бизнесменам, и молодым мамам, и инвалидам, а также жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах», — сказал Вячеслав Тимченко.

Сенатор добавил, что экономика будущего, построенная на «цифре», в значительной степени будет носить распределенный, сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому.

Участники заседания сошлись во мнении о необходимости совершенствования законодательства о занятости с учетом новых вызовов. Для этого, по их мнению, необходимо законодательно поддержать соблюдение прав отдельных категорий безработных граждан при их трудоустройстве, развивать и «бесшовно» интегрировать информационно-коммуникационные технологии, а также широко использовать инструменты межведомственного взаимодействия.

«Круглый стол» на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка»

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Валерий Рязанский

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«Круглый стол» на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка»

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«Круглый стол» на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка»

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Вячеслав Тимченко

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Мохмад Ахмадов

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Сергей Березкин

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Анна Отке

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«Круглый стол» на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка»

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«Круглый стол» на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка»

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«Решение этих вопросов предусмотрено внесенным руководством Совета Федерации в феврале этого года законопроектом, который направлен на совершенствование государственной политики в области занятости населения», — подчеркнул Вячеслав Тимченко.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики уверен, что в силу динамичного развития экономики, в сфере трудовых взаимоотношений постоянно возникают новые, неурегулированные действующим законодательством ситуации.

«В целях защиты трудовых прав граждан совершенствование трудового законодательства не должно останавливаться ни на миг», — сказал парламентарий.

Председатель Палаты молодых законодателей при СФ Александр Сапронов в ходе обсуждения темы безработицы, отметил, что из‑за пандемии работу потерял каждый пятый молодой человек в мире. В этой связи самая перспективная часть населения — молодежь — одновременно является и самой уязвимой. По его мнению, политика молодежной занятости требует актуализации и «перезагрузки».

В заседании также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя член Комитета СФ по международным делам Анна Отке. ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа

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