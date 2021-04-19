Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-64#Союз МС-1719.04.2021 16:59

Экипаж «Союза МС-17» рассказал об участии в 64-й экспедиции

Сегодня, 19 апреля 2021 года, на площадках Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и информационного агентства ТАСС в формате «онлайн» прошла послеполетная пресс-конференция с участием космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, которые 17 апреля 2021 года вернулись из космической экспедиции. Напомним, что экипаж МКС-64, в который также входила астронавт NASA Кэтлин Рубинс, провел на орбите 185 суток.

Вернувшись на Землю, российские космонавты отправились из Казахстана в Звездный городок, а их американская коллега — в Хьюстон. Экипаж должен пройти послеполетную реабилитацию, которая, как и работа на Международной космической станции, подразумевает различные исследования и эксперименты.

«Мы уже в состоянии самостоятельно перемещаться и готовы продолжать участие в исследованиях, — уверил командир экипажа МКС-64 Сергей Рыжиков, отвечая на вопрос о самочувствии. — Вообще, на возвращение к земной жизни требуется от нескольких дней до нескольких недель. К полноценному рабочему процессу со спецтренировками космонавтов допускают не раньше, чем через полгода после экспедиции, а следующий полет возможен только спустя 2−2,5 года».

Сергей Рыжиков дважды бывал в космосе, а Сергей Кудь-Сверчков вернулся из своей первой экспедиции. Он выполнял функцию бортинженера транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» и МКС-64.

«Мои ожидания полностью совпали с реальностью. Когда я попал на станцию, не было ощущения неожиданности или новизны. Заранее знал, как все выглядит и функционирует. Благодаря специалистам ЦПК был подготовлен к тому, чтобы с первого дня пребывания на МКС приступить к работе. Спасибо им большое за это», − сказал Сергей Кудь-Сверчков.

В ходе пресс-конференции космонавты ответили на вопросы о наиболее интересных экспериментах, которые им удалось провести, о праздновании на орбите Дня космонавтики, о состоянии МКС, о международном сотрудничестве. Вопросы поступили от журналистов и пользователей соцсетей. Они интересовались, надо ли спрашивать разрешение при перемещении на чужой сегмент МКС, какова судьба индикатора невесомости — вязаного космонавтика Юрия, а также затронули ряд других тем.

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