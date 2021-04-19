VII Всероссийская научно-техническая конференция «Козловские чтения»

Source: Russia Federal Space

«Козловские чтения» включены в план мероприятий Госкорпорации «Роскосмос» по проведению в Российской Федерации в 2021 году «Года науки и технологий». Однако с учетом ограничительных мер на проведение мероприятий с участием большого числа специалистов конференция пройдёт в формате пленарного заседания с изданием сборника научных трудов конференции.Открытие и пленарное заседание запланированы на 31 августа 2021 года. Они пройдут очно-заочном формате с использованием видеоконференцсвязи. К трансляции смогут подключиться до 300 пользователей по всей России: вузы, смежные предприятия, все желающие. Ссылка на подключение будет сообщена дополнительно. Цель конференции: обобщение накопленного опыта в области научных исследований, проектирования, производства и эксплуатации ракет-носителей легкого, среднего, тяжелого классов, систем наблюдения Земли из космоса, расширения обмена опытом разработчиков ракетно-космической техники, отечественных и зарубежных ученых и представителей организаций космической отрасли, а также подготовки специалистов для аэрокосмической отрасли.Организаторы конференции: Правительство Самарской области, РКЦ «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), Самарский научный центр РАН, Поволжское отделение Российской академии космонавтики, ПАО «Кузнецов», Самарский университет, Самарский государственный технический университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Проектирование и производство ракет-носителей и космических летательных аппаратов, космические исследования и проекты;

Космическое зондирование Земли, методы и средства;

Системы управления, космическая навигация и связь;

Двигатели. Энергетические установки и системы терморегулирования КА;

Испытания ракетно-космической техники;

Механизмы специальных систем;

Эксплуатация ракетно-космической техники;

Математические методы моделирования, управления и оптимизации;

Информатика и информационно-управляющие системы;

Перспективные материалы и технологии в аэрокосмической отрасли;

Методы и средства защиты информации;

Малые космические аппараты: проекты, эксплуатация;

Повышение качества подготовки специалистов для аэрокосмической отрасли;

Вопросы экономики аэрокосмической отрасли;

История ракетно-космической техники и космонавтики;

Международное сотрудничество в космических исследованиях.

Дополнительные мероприятия:

Размещение материалов конференции в системе Российского индекса научного цитирования Научной электронной библиотеки (РИНЦ);

Экскурсия в цех окончательной сборки и испытаний РН и цех агрегатно-сварочно-сборочный, посещение музея АО «РКЦ «Прогресс».

Информация:

По материалам конференции будет опубликован сборник тезисов и статей, в котором возможно размещение рекламы;

Срок подачи регистрационных форм, информации об авторах, материалов для публикации в «Сборнике материалов конференции» в печатном и электронном виде и экспертных заключений о возможности опубликования в открытой печати не позднее 15.06.2021 г.;

Программа пленарного заседания и сборник материалов конференции будут размещены на сайте предприятия.

Заявка на участие в конференции должна содержать следующие сведения: участие в пленарном заседании и форму участия (доклад/слушатель); фамилию, имя, отчество (полностью), должность, ученую степень, звание, организацию, тему доклада на пленарном заседании или название статьи/тезисов для публикации в сборнике материалов конференции, номер и название направления работы конференции, контактные телефон и e-mail. Вся контактная информация используется только для связи оргкомитета с авторами и не публикуется в печати.

Участники конференции дают согласие на обработку и использование персональных данных, а также на опубликование представленных на конференцию материалов, их размещение в сети Интернет и электронных ресурсах.

Форма заявки и пример оформления статьи размещены здесь.

Требования к представлению материалов:

(соответствуют требованиям журнала «Вестник Самарского университета», http://journals.ssau.ru/)

Язык публикаций — русский;

Название статьи, фамилии и инициалы авторов, полное название организации, город, страна, аннотация, ключевые слова, библиографический список и сведения об авторах, представляются также и на английском языке;

Объем: тезисов — до 2стр., статей — до 10 стр;

Текст представляется в виде твердой копии на бумаге и обязательно в электронной версии (файл по электронной почте);

Формат текстa:Microsoft Word;

Формат страницы: А4 (210×297мм);

Поля: 20мм — сверху, снизу, справа, слева;

Шрифт: — Times New Roman 12 и 10 (для подрисуночных подписей, аннотации и ключевых слов);

Рисунки, таблицы, графики допускаются в тексте и обязательно прилагаются дополнительно в виде отдельных файлов (*.bmp, *.jpg, *.tif);

Замена буквы «ё» на букву «е» в тексте недопустима;

Индекс УДК (обязательно);

Название печатается прописными буквами жирное начертание. Ниже, через интервал, строчными буквами — фамилия и инициалы авторов, полное название организации, город, страна. После отступа в 1 интервал следует аннотация (до 500 знаков, включая название и фамилии авторов), ключевые слова, текст статьи или тезисов через один интервал в одну колонку, библиографический список и информация об авторах. Затем так же с отступом в один интервал идет информация на английском языке: название статьи прописными буквами жирное начертание, строчными буквами фамилии и инициалы авторов, название организации, город, страна, аннотация, ключевые слова, библиографический список и информация об авторах;

Сведения об авторах включают: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы, рабочий телефон, e-mail и область научных интересов;

Заключение экспертной комиссии организации о возможности опубликования в открытой печати;

Внешняя рецензия (для статьи).

Материалы, выполненные с отступлением от указанных требований, к публикации не принимаются. Оргкомитет также оставляет за собой право отклонить материалы по результатам их рассмотрения рецензентом, а также поданные после окончания срока приема материалов.

По всем вопросам можно обращаться к координаторам конференции:

Нураевой Светлане Павловне, тел. 8 (846) 228-93-23,

e-mail:nuraeva@samspace.ru, факс: 8 (846) 276-13-60;

Нестеровой Марине Валентиновне, тел. (846) 228-52-10,

e-mail: nesterova@samspace.ru, факс (846) 276-13-60,

а также к заместителю председателя оргкомитета конференции Борисову Максиму Владимировичу, тел. 8 (846) 228-52-10,

e-mail: borisovma@samspace.ru, факс (846) 276-13-60.

Адрес оргкомитета конференции:

443009, г. Самара, ул. Земеца, 18,

АО «РКЦ «Прогресс»

Место проведения пленарного заседания:

АО «РКЦ «Прогресс», Россия,

443009, г. Самара, ул. Земеца, 24а,

корпус УИЦ (учебно-информационный центр),

4 этаж, конференц-зал.

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