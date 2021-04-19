VII Всероссийская научно-техническая конференция «Козловские чтения»

Source: Russia Federal Space
«Козловские чтения» включены в план мероприятий Госкорпорации «Роскосмос» по проведению в Российской Федерации в 2021 году «Года науки и технологий». Однако с учетом ограничительных мер на проведение мероприятий с участием большого числа специалистов конференция пройдёт в формате пленарного заседания с изданием сборника научных трудов конференции.Открытие и пленарное заседание запланированы на 31 августа 2021 года. Они пройдут очно-заочном формате с использованием видеоконференцсвязи. К трансляции смогут подключиться до 300 пользователей по всей России: вузы, смежные предприятия, все желающие. Ссылка на подключение будет сообщена дополнительно. Цель конференции: обобщение накопленного опыта в области научных исследований, проектирования, производства и эксплуатации ракет-носителей легкого, среднего, тяжелого классов, систем наблюдения Земли из космоса, расширения обмена опытом разработчиков ракетно-космической техники, отечественных и зарубежных ученых и представителей организаций космической отрасли, а также подготовки специалистов для аэрокосмической отрасли.Организаторы конференции: Правительство Самарской области, РКЦ «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), Самарский научный центр РАН, Поволжское отделение Российской академии космонавтики, ПАО «Кузнецов», Самарский университет, Самарский государственный технический университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Проектирование и производство ракет-носителей и космических летательных аппаратов, космические исследования и проекты;
Космическое зондирование Земли, методы и средства;
Системы управления, космическая навигация и связь;
Двигатели. Энергетические установки и системы терморегулирования КА;
Испытания ракетно-космической техники;
Механизмы специальных систем;
Эксплуатация ракетно-космической техники;
Математические методы моделирования, управления и оптимизации;
Информатика и информационно-управляющие системы;
Перспективные материалы и технологии в аэрокосмической отрасли;
Методы и средства защиты информации;
Малые космические аппараты: проекты, эксплуатация;
Повышение качества подготовки специалистов для аэрокосмической отрасли;
Вопросы экономики аэрокосмической отрасли;
История ракетно-космической техники и космонавтики;
Международное сотрудничество в космических исследованиях.
Дополнительные мероприятия:
Размещение материалов конференции в системе Российского индекса научного цитирования Научной электронной библиотеки (РИНЦ);
Экскурсия в цех окончательной сборки и испытаний РН и цех агрегатно-сварочно-сборочный, посещение музея АО «РКЦ «Прогресс».
Информация:
По материалам конференции будет опубликован сборник тезисов и статей, в котором возможно размещение рекламы;
Срок подачи регистрационных форм, информации об авторах, материалов для публикации в «Сборнике материалов конференции» в печатном и электронном виде и экспертных заключений о возможности опубликования в открытой печати не позднее 15.06.2021 г.;
Программа пленарного заседания и сборник материалов конференции будут размещены на сайте предприятия.
Заявка на участие в конференции должна содержать следующие сведения: участие в пленарном заседании и форму участия (доклад/слушатель); фамилию, имя, отчество (полностью), должность, ученую степень, звание, организацию, тему доклада на пленарном заседании или название статьи/тезисов для публикации в сборнике материалов конференции, номер и название направления работы конференции, контактные телефон и e-mail. Вся контактная информация используется только для связи оргкомитета с авторами и не публикуется в печати.
Участники конференции дают согласие на обработку и использование персональных данных, а также на опубликование представленных на конференцию материалов, их размещение в сети Интернет и электронных ресурсах.
Форма заявки и пример оформления статьи размещены здесь.
Требования к представлению материалов:
(соответствуют требованиям журнала «Вестник Самарского университета», http://journals.ssau.ru/)
Язык публикаций — русский;
Название статьи, фамилии и инициалы авторов, полное название организации, город, страна, аннотация, ключевые слова, библиографический список и сведения об авторах, представляются также и на английском языке;
Объем: тезисов — до 2стр., статей — до 10 стр;
Текст представляется в виде твердой копии на бумаге и обязательно в электронной версии (файл по электронной почте);
Формат текстa:Microsoft Word;
Формат страницы: А4 (210×297мм);
Поля: 20мм — сверху, снизу, справа, слева;
Шрифт: — Times New Roman 12 и 10 (для подрисуночных подписей, аннотации и ключевых слов);
Рисунки, таблицы, графики допускаются в тексте и обязательно прилагаются дополнительно в виде отдельных файлов (*.bmp, *.jpg, *.tif);
Замена буквы «ё» на букву «е» в тексте недопустима;
Индекс УДК (обязательно);
Название печатается прописными буквами жирное начертание. Ниже, через интервал, строчными буквами — фамилия и инициалы авторов, полное название организации, город, страна. После отступа в 1 интервал следует аннотация (до 500 знаков, включая название и фамилии авторов), ключевые слова, текст статьи или тезисов через один интервал в одну колонку, библиографический список и информация об авторах. Затем так же с отступом в один интервал идет информация на английском языке: название статьи прописными буквами жирное начертание, строчными буквами фамилии и инициалы авторов, название организации, город, страна, аннотация, ключевые слова, библиографический список и информация об авторах;
Сведения об авторах включают: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы, рабочий телефон, e-mail и область научных интересов;
Заключение экспертной комиссии организации о возможности опубликования в открытой печати;
Внешняя рецензия (для статьи).
Материалы, выполненные с отступлением от указанных требований, к публикации не принимаются. Оргкомитет также оставляет за собой право отклонить материалы по результатам их рассмотрения рецензентом, а также поданные после окончания срока приема материалов.
По всем вопросам можно обращаться к координаторам конференции:
Нураевой Светлане Павловне, тел. 8 (846) 228-93-23,
e-mail:nuraeva@samspace.ru, факс: 8 (846) 276-13-60;
Нестеровой Марине Валентиновне, тел. (846) 228-52-10,
e-mail: nesterova@samspace.ru, факс (846) 276-13-60,
а также к заместителю председателя оргкомитета конференции Борисову Максиму Владимировичу, тел. 8 (846) 228-52-10,
e-mail: borisovma@samspace.ru, факс (846) 276-13-60.
Адрес оргкомитета конференции:
443009, г. Самара, ул. Земеца, 18,
АО «РКЦ «Прогресс»
Место проведения пленарного заседания:
АО «РКЦ «Прогресс», Россия,
443009, г. Самара, ул. Земеца, 24а,
корпус УИЦ (учебно-информационный центр),
4 этаж, конференц-зал.